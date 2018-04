El calingastino llegando a los Tribunales Federales.

Puntual, el desaforado diputado por Calingasta Alfredo Amín se presentó este viernes en la mañana en el Juzgado Federal para responder las preguntas del juez Leopoldo Rago Gallo sobre una presunta maniobra de sobreprecios contra la administración pública nacional cometida en 2013 desde su negocio.

Para llegar a esta instancia, Amín fue despojado de sus fueros 8 días atrás, "lo más duro para un legislador es aguantar el desafuero que hemos tenido", dijo al ingresar. Y agregó "después de la de la indagatoria, según algunos constituyentes y abogados y sea como sea que quede la causa, estaría en condiciones de volver

El dirigente del departamento cordillerano dijo a viva voz que "no temo ser procesado" y que "venimos a poner la cara". Con respecto a la causa, no quiso explayarse sobre la acusación pero sí dijo que "nosotros no hemos hecho nada de lo que se nos acusa; hemos vendido y sido proveedores del Estado". "(Las acusaciones) Son absolutamente falsas", sentenció.





La sospecha contra el legislador se basa en una supuesta sobrefacturación de casi 600 mil pesos en la venta de mercaderías del supermercado Don Pocholo, del cual es cogerente, al Escuadrón 26 de Barreal y al Centro de Formación de aspirantes Felix Manifior.