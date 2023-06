"Si tomamos el resultado del 14 de mayo en la categoría de diputados proporcionales, el frente Unidos por San Juan (que lidera Marcelo Orrego) llegó al 34 o 35 por ciento y nuestra agrupación (San Juan por Todos) superó el 50 por ciento. No es que sean tan competitivos, no es que han mejorado mucho respecto a 2019. No recuerdo con precisión los números en ese entonces, pero, prácticamente, los han repetido", disparó el candidato a vicegobernador de la lista Vamos San Juan de la alianza oficialista que ahora lleva a Rubén Uñac para el máximo cargo provincial. De esa manera, el intendente de San Martín le bajó el precio al rendimiento y potencial de la principal coalición opositora. No fue lo único, ya que también sentó su postura sobre las dobles candidaturas: "Es una falta de respeto a la actividad política". Justamente, Orrego y su coequiper Fabián Martín pueden quedar expuestos en esa jugada. Ambos pelean para ser gobernador y vice y deberán definir si se anotan o no para los cargos legislativos nacionales.

Tras cuatro mandatos no consecutivos en la Intendencia de San Martín, Andino fue elegido por Uñac para ir como vice.

Andino pasó por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y se refirió al caudal electoral de Unidos por San Juan (UxSJ). "Ellos (por el frente de Orrego) contaban en 2019 con un escenario peor, en el que (Mauricio) Macri gobernaba en una situación compleja y sacaron números similares cuando hoy tienen un panorama nacional mucho más favorable, mientras que el nuestro es adverso". En la elección provincial de hace cuatro años, el santaluceño salió segundo detrás de Sergio Uñac con el 34 por ciento. A los meses, compitió y consiguió la única banca de diputado nacional para la oposición con el 38 por ciento. En base a la categoría de legisladores proporcionales, que es la que va pegada a la del candidato a gobernador, la alianza de Orrego (que contó con otros tres postulantes a la Gobernación bajo el nuevo sistema electoral, el cual es igual a Lemas), obtuvo el 35,4 por ciento en los comicios del pasado 14 de mayo. Bajo ese cálculo, San Juan por Todos (SJxT) llegó al 49 por ciento. Si bien Andino habló del 53 por ciento, ese número se da si se sacan los votos en blanco del cómputo. Si se aplica esa ecuación, UxSJ alcanzó el 38,5 por ciento.

En definitiva, números similares a 2019, de acuerdo a la mirada del sanmartiniano, quien agregó que, "evidentemente, han tratado de nacionalizar la elección. Y tampoco es que les ha dado mucho resultado".

Sobre las dobles candidaturas, remarcó que "soy de los que respeta la actividad política y no se puede andar especulando y decir que me propongo para esto y, si me va mal, me postulo por las dudas para otro cargo. Si defiendo el modelo que ha llevado adelante Sergio Uñac y decimos que con Rubén Uñac va a haber continuidad, no me parece que el 24 de junio me esté inscribiendo a otra candidatura por las dudas".

José Luis Gioja también va por la Gobernación en dupla con Fabián Gramajo en SJxT, los que también pueden apelar a las dobles candidaturas. "Si alguno se anota, correrá por cuenta de ellos. El ciudadano lo va a tener en cuenta", resaltó. Asimismo, opinó que el gobernador "va a tener un lugar protagónico en el escenario nacional", aunque también dijo que puede ser una alternativa como senador.

DEFINICIONES

Cristian Andino Candidato a vicegobernador