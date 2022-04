Se trata de una medida extrema que no está descartada, ya que tendría como objetivo normalizar un órgano clave para el municipio y que lleva siete meses paralizado. Incluso, por el momento, no perfila una solución al conflicto interno que tiene el oficialismo y la oposición comunal, que desde fines del año pasado se disputan la presidencia del cuerpo con presentaciones judiciales de ambos lados, sumado a un planteo penal contra el intendente Carlos Maza. Con ese escenario, fuentes oficiales confirmaron que sobrevuela la idea de una intervención provincial al Concejo Deliberante de Angaco, acción que, de llevarse adelante, sería la primera de su estilo, ya que no hay antecedentes que apunten directamente hacia el cuerpo legislativo de un municipio. Consultado sobre esa posibilidad, el intendente sólo se limitó a indicar que mantiene la esperanza de que se llegue a una solución al promover el diálogo entre los ediles.

La intervención municipal por parte del Ejecutivo provincial o del Poder Legislativo está contemplada en la Constitución local y se da sobre escenarios específicos que puedan ocurrir en los distritos. La administración sólo puede hacerlo "para asegurar la inmediata constitución de sus autoridades en caso de acefalía total" o "para normalizar la situación en caso de subversión del orden institucional. La intervención sólo puede ordenarse por ley y por tiempo determinado". Algunos entienden que la puja interna en Angaco podría configurar el escenario inicial, ya que, desde fines del año pasado la presidencia y las autoridades del cuerpo están en duda. Es que, a principio del 2021, el jefe comunal perdió a uno de los tres ediles que le respondían. Con la salida, Claudio Palacio se alineó con la oposición que integran Valeria Olivera y Natalia Marín, quienes tienen el respaldo del exintendente José Castro. Así, con la mayoría de los votos, el tridente apuntó por la presidencia, lo que fue rechazado por el oficialismo, en base a lo que indica la ley Orgánica Municipal, que establece que ese cargo debe ser ocupado por un concejal que haya sido electo en la lista del intendente. Palacio cumple con ese requisito, pero fue expulsado del bloque oficialista, por lo que ya no responde a los intereses del jefe comunal.

Que la presidencia esté en manos de alguien que es alfil del intendente fue resaltado por el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, quien intervino como mediador de los cruces y bajó línea para que se respete el mandato que indica la ley. Incluso, consultado sobre ese punto, el ministro político del uñaquismo se mostró molesto al indicar que "llama la atención la interpretación que hacen los concejales de la norma. Vamos a seguir dialogando y hablando. No estoy diciendo que se pongan de acuerdo, sino entender cuáles son las reglas de juego. Hay una ley y un reglamento del Concejo Deliberante y los primeros que tienen que respetar la ley son los concejales y no ir buscando artilugios para no cumplirla". Por otro lado, hay referentes oficiales que apuntan por lo bajo que si el conflicto no llega a buen puerto en el corto plazo, la intervención es una posibilidad clara.

Según la Constitución provincial, la Cámara de Diputados también tiene la facultad de intervenir el ejecutivo municipal o disolver el Concejo Deliberante. Lo puede hacer "cuando se hubieren producido graves conflictos de poderes entre ambos o se hubieren comprobado graves irregularidades en la gestión de los negocios públicos". Para hacerlo, necesita una mayoría calificada, esto es, "dos tercios de los votos del cuerpo".

Jáchal, intervenida

En medio de irregularidades advertidas por el Tribunal de Cuentas y con una extensa protesta popular, el gobernador Alfredo Avelín firmó en 2002 la intervención contra la conducción jachallera de Abdón Táñez. Su lugar lo ocupó Franklin Sánchez.

Iglesia, intervenida

Tras el juicio político que los concejales le iniciaron al intendente Alfredo Allegui, el exgobernador José Luis Gioja dispuso en 2006 la intervención de la comuna y la disolución del Concejo Deliberante. La Cámara de Diputados sancionó la medida en noviembre.

Cronología

Mayo

2021

Ediles opositores realizaron una insólita sesión en la plaza departamental para rechazar un pedido del intendente.

Diciembre

2021

El Concejo se reunió para definir autoridades. Sin acuerdo, la sesión se dio por cerrada.

Enero

2022

El oficialismo fue a la Justicia para que Palacio no acceda a la presidencia. Fue rechazado.

Abril

2022

Por la presidencia, la Justicia levantó una cautelar a favor de la oposición. Será cuestionada.