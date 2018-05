Entrega masiva. En noviembre pasado, el Ejecutivo entregó una parte del barrio Valle Grande, unas 278 viviendas. Al acto asistió una multitud de varios departamentos.

Con el objetivo de dar una solución a las familias que necesitan una vivienda, la gestión uñaquista construirá otro megabarrio de unas 1.000 casas y espera licitar el proyecto antes de julio. Si bien hasta el momento no se conoce dónde estará emplazado, desde el Gobierno confirmaron que se construirá en Rivadavia, muy cerca del actual barrio Valle Grande que se encuentra en Rawson, el cual cuenta con esa cantidad de hogares.



El proyecto está casi finalizado y desde el ministerio que conduce Julio Ortiz Andino se encuentran definiendo detalles que se tendrán en cuenta para la construcción del barrio, como los espacios destinados a plazas, si contará con una comisaría y si también será necesario que contenga una escuela, entre otras obras. Además, se busca que también esté proyectada la instalación de un centro comercial en la zona y qué líneas de colectivo pasaran por el lugar.



Al tratarse de una megaobra, los trabajos serán realizados por varias empresas que construirán por grupos de viviendas. El presupuesto rondará los 1.000 millones de pesos.



La construcción de casas es uno de los pilares de la gestión uñaquista. De hecho, fue uno de los puntos que el Gobernador destacó en su mensaje anual que brindó a principios de abril en la Cámara de Diputados. En ese momento, el mandatario recordó que durante el 2017 el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) entregó 49 barrios con 3.200 viviendas. Pero además confirmó que su gestión invirtió 200 millones de pesos en la compra de terrenos en toda la provincia para ejecutar más desarrollos urbanísticos. Así, en la actualidad hay 70 barrios en construcción que completan 5.080 casas.



La construcción de barrios representa además un mecanismo de inversión que tiene un impacto de manera directa en la toma de mano de obra por parte de las empresas. Así, con estos proyectos, el Ejecutivo apunta a dos frentes: satisfacer la necesidad de casas de los sanjuaninos y generar más trabajo en la provincia. De hecho, sobre el déficit habitacional, el IPV llevó adelante un reempadronamiento y detectó que en la provincia hay unas 60 mil familias que necesitan un hogar.



Quien confirmó que el Gobierno está a punto de lanzar la construcción de otro megabarrio de 1.000 casas fue el ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, quien agregó que "queremos licitarlo antes de julio" y que todo dependerá si cierran el proyecto hasta ese plazo. Si no, la licitación quedará para el segundo semestre. Además, indicó que será construido con el nuevo prototipo de casas que confeccionó el IPV, esto es, el adjudicatario recibirá una vivienda de 57 metros cuadrados, pero con las herramientas de que a corto plazo pueda convertirla en una de 120, con baño en suite, la posibilidad de un tercer dormitorio con vestidor y una galería que pueda funcionar como cochera para dos autos.



Por otro lado, el titular de la cartera de Infraestructura explicó que serán varias las empresas necesarias para la construcción del barrio, ya que "es muy grande, por eso armaremos módulos para que participen pequeñas empresas, con un mínimo de 50 casas. Luego tendremos módulos de entre 80 y 100. Y para empresas más grandes será de entre 150 y 200 viviendas".



Por otro lado, Ortiz Andino confirmó que no será el único proyecto de viviendas que se lance antes de julio, ya que "está previsto que se hagan varios emprendimientos en distintos puntos del Gran San Juan. Dentro de este primer semestre, queremos poner en la calle licitaciones para ejecutar un total de 2.500 viviendas".



Con apoyo de Nación

1.150 Son las casas que la provincia acordó con el ministro macrista Rogelio Frigerio. El cupo estará destinado a familias que cuenten con entre 0 y 2 salarios mínimo vital y móvil.