"Bullrich le pide a los sanjuaninos que no lean los diarios. Eso es hacer kirchnerismo, porque lo mismo hace Cristina cuando se enoja con los medios nacionales". Ese fue el nivel de declaraciones que Marcelo Arancibia, candidato a diputado nacional del frente Consenso Ischigualasto, disparó contra la líder del Pro, quien, consultada por este medio, esquivó las críticas y respondió con ironía la referencia al kirchnerismo, al manifestar que "eso no se lo cree nadie". No fue lo único, ya que hubo fuego cruzado entre ambos, dado que se acusaron de ser los responsables de no lograr la unión de la oposición en la provincia en estas elecciones legislativas.

El cruce entre los dos se dio luego de que Bullrich responsabilizara al frente que encabeza Arancibia de "ser un instrumento del oficialismo" por "separar a la oposición". Incluso, la presidenta del Pro había indicado que Consenso Ischigualasto, indirectamente, respondía al oficialismo nacional, ya que su conformación nació porque "el Gobierno no puede ganar las elecciones por sí mismo y, entonces, necesita hacer ciertas tramoyas". Dichas afirmaciones fueron públicas porque que se dieron en un acto multitudinario que la dirigente encabezó en el búnker de Juntos por el Cambio (JxC).

Las respuestas de Arancibia y su frente no se hicieron esperar. Acompañado del resto de los dirigentes que conforman Consenso Ischigualasto, el candidato le apuntó a Bullrich al indicar que fue ella quien "boicoteó la posibilidad llegar a la unidad de la oposición en San Juan" porque "puso límites infranqueables para la integración, generando así las condiciones más favorables para que el Frente de Todos (FdT) pueda ganar las elecciones". Además, sostuvo que otros referentes nacionales de JxC, como Alfredo Cornejo, de la Unión Cívica Radical (UCR), y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica ARI, estaban de acuerdo con armar un único frente opositor en la provincia, pero hubo una negativa por parte de la líder del Pro.

Quien también sostuvo que el Pro actúa como el kirchnerismo fue el referente de ADN, Martín Turcumán. El dirigente, quien supo ser parte de esa fuerza electoral, destacó que "conozco cómo se maneja ese partido" y que, "a la hora de garrapiñar un par de votos, no escatiman en ningún tipo de maniobras y difamaciones" por lo que "son lo más parecido al kirchnerismo". Por su parte, Alfredo Avelín, de la Cruzada Renovadora, fue más duro al indicar que Bullrich "es una hipócrita, mentirosa y caradura" porque fue ella quien "no quiso ir a una interna porque sabía que íbamos a ganar". Además, apoyó la tarea periodística, al igual que Arancibia y Turcumán, al manifestar que "aunque a veces seamos criticados, reivindicamos el trabajo de la prensa, ya que Bullrich no quiere que leamos los diarios y escuchemos las noticias".

En una recorrida ayer por el microcentro, la referente nacional decidió esquivar las críticas de Consenso Ischigualasto. Coincidió en que tuvieron comunicación previa al armado de los frentes al manifestar que "hablamos con ellos varias veces, planeando la unidad. Nunca quisieron. Pero ya es tarde. Ahora la gente tiene una sola opción para votar a la oposición, que es Juntos por el Cambio". Así, dijo que "Consenso Ischigualasto hizo algo muy malo que fue dividir a la oposición, por lo que si los sanjuaninos los votan, que sepan que van a votar indirectamente al gobernador Uñac". Sobre que hace "kirchnerismo", Bullrich dijo que "no creo que sea una crítica muy fuerte porque eso, no se lo cree nadie".