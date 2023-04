La jueza Carolina Parra, del Juzgado Correccional Nº2, ordenó el archivo de la causa iniciada por el exdiputado nacional Eduardo Cáceres contra el periodista Julio Turcumán, secretario de Redacción de DIARIO DE CUYO por supuestas amenazas. La magistrada resaltó que, "del contenido de la denuncia y del resto de las constancias, considero que no se desprende la comisión de delito alguno". De esa manera, le hizo lugar al planteo de la fiscal Claudia Salica, quien había pedido que fuese desestimado el planteo y había indicado que Cáceres perseguía un objetivo distinto. "Luego de efectuar un exhaustivo análisis de las expresiones vertidas por el denunciante, no se advierten conductas de naturaleza presuntamente ilícitas, sino, por el contrario, surge una malograda utilización de los procesos penales y judiciales con fines distintos a la investigación de un hecho con trascendencia jurídica. Y esto resulta plausible desde que el denunciante (Cáceres), conocedor del derecho (es abogado), viene a exponer una conducta que, a su entender, configuraría el delito de amenazas. Sin embargo, no se advierte en su exposición que las manifestaciones enrostradas al denunciante hayan producido en su ánimo (...) limitaciones en su libertad de autodeterminación o intimidación suficiente para verse ensimismado", había indicado Salica.