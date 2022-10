Sin rodeos, Carlos Kikuchi, el "armador natural" de la candidatura presidencial del diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, resaltó que "la orden directa" para la elección provincial del año que viene es que el sector liberal y sus aliados "no podemos confluir en Juntos por el Cambio (JxC), en tanto el Pro y sus halcones no rompan su alianza con los partidos de izquierda y socialistas, como la UCR, la Coalición Cívica y el Gen". Tal ruptura se ve como una quimera, sobre todo cuando, a nivel local, la principal alianza opositora viene sumando socios. No fue lo único, ya que admitió que el espacio del líder libertario se puede quedar sin candidatos en San Juan. "Si tenemos un armado potente, con candidatos que nos garanticen más del 10 por ciento, probablemente juguemos. Si no, pasamos de largo", destacó Kikuchi, quien explicó que el motivo es "no bajarle el techo a Milei en las presidenciales".

Kikuchi visitó ayer San Juan, en el marco de las recorridas que viene haciendo en todo el país para ver cómo van los armados y empezar a desarrollar el trabajo territorial. En diálogo con este medio, el dirigente aseguró que Milei llegará a la provincia el 4 de noviembre y que tendrá contacto con la prensa, reuniones con sectores empresariales y que realizarán "caminatas", en una agenda a definir.

Autodenominado como el "armador natural" de la estructura de Milei, Kikuchi manifestó que el espacio local "se está ordenando muy bien, con ADN y José Peluc (referente de dicho partido), con las distintas fuerzas libertarias y el Partido Demócrata". Las llamadas "fuerzas libertarias" se fundieron, tras superar las diferencias, en la agrupación Fuerza Liberal, que está buscando convertirse en partido político, al igual que el Partido Demócrata. "Nos costó mucho que se junten", reconoció Kikuchi, en referencia a los liberales. Además, indicó que "hemos iniciado una serie de diálogos con Yolanda Agüero (del Partido Libertario, que camina a tener su personería político partidaria) para que confluya con nosotros y estemos todos juntos en un frente, bajo el paraguas de La Libertad Avanza".

En San Juan es casi un hecho que se desdoblarán las elecciones y en la oposición veían la posibilidad que los libertarios pudiesen unirse a JxC en el comicio provincial y jugar con Milei en las presidenciales. Ante la consulta de si liberarían esa opción en los armados locales, Kikuchi remarcó que "absolutamente no. Si eso llegara a ocurrir, no lo vamos a apoyar. Para jugar con Milei y en nuestro espacio, lo hacemos si tenemos un armado potente y que no tenga ningún tipo de relación con el socialismo". En esa corriente incluyó al radicalismo, la Coalición Cívica y al Gen. En la alianza opositora provincial, el partido fuerte es Producción y Trabajo, que tiene de aliados al Pro, Actuar y la UCR. Este año se sumó la Coalición Cívica y el Gen está en tratativas. Así, el vínculo es imposible, según la mirada de Kikuchi. Ahora, sus definiciones ponen en aprietos a Martín Turcumán, referente de ADN, quien ha venido bregando por la unidad con JxC.

Ahora, como el sector liberal recién está en formación, su caudal electoral se ve débil. Por eso, reconoció que una elección pobre en San Juan "le baja el techo a Milei. Esto es una meritocracia. Javier está midiendo más de 20 puntos a nivel nacional. No podemos rifar su gestión porque, además, está en pleno crecimiento, con enormes chances de entrar en el balotaje. Tenemos que cuidarlo sí o sí".

Con la Cruzada

Pese a que Alfredo Avelín, de la Cruzada, rompió el acuerdo con Milei, Kikuchi dijo que "eso no ha impedido que el diálogo siga. Hablo todas las semanas con él, esperemos que termine confluyendo en este espacio. Creo que puede ser así".

DEFINICIONES