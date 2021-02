Gracias a una gestión que la administración uñaquista hizo con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el Ejecutivo recibió la voluntad política para que la entidad otorgue un plus del 100 por ciento en asignaciones para las personas que fueron víctimas del terremoto. Así lo indicó el ministro de Desarrollo Humano local, Fabián Aballay, al explicar que buscan que la ayuda impacte en la Asignación Universal por Hijo (AUH), en las Jubilaciones y también en las pensiones, de aquellas personas que viven en las zonas afectadas de Sarmiento, Pocito y Rivadavia. No será lo único, ya que también esperan que sean beneficiadas personas de Caucete, Santa Lucía y Rawson, con un plus del 50 por ciento en cada una de las asignaciones. Con voluntad política de la titular de la Anses, Fernanda Raverta, el alfil uñaquista espera que la confirmación oficial se dé en los próximos días para así conocer cuántos serán los beneficiarios y el mecanismo de liquidación.

La ayuda nacional de parte de la Anses para los damnificados, se suma a las distintas asistencias que ya ha recibido la gestión uñaquista por parte de la administración de Alberto Fernández. Entre los puntos más destacados figuran los recursos nacionales para la construcción de 1.800 viviendas, 400 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para atender las urgencias del terremoto, a los que se sumó casi 100 millones de pesos proveniente de las arcas locales, y los módulos habitacionales destinados a quienes se quedaron sin casa (ver recuadros).

Según explicó Aballay en rueda de prensa, "lo que hemos solicitado a la Anses es una duplicación de haberes para aquellas personas víctimas que tienen algún tipo de beneficio como a AUH, jubilación y pensión". Para eso, "estamos trabajando en un relevamiento con cada uno de los municipios. La mayoría de las comunas ya nos ha acercado ese relevamiento de cuáles son los sectores afectados y las familias que han sufrido distintos daños por el terremoto", pero como ese estudio no está finalizado, desde la cartera de Desarrollo Humano indicaron que hasta el momento no hay un número específico de cuantas personas pueden ser las beneficiadas.

Según dijo el alfil uñaquista, el pedido a Raverta apunta a que aquellas víctimas de los distritos más afectados, Sarmiento, Pocito y Rivadavia, reciban por única vez y durante este mes, un monto extra de la asignación universal que perciben. Para el caso de las zonas menos afectadas, como Caucete, Santa Lucía y Rawson, que el aporte extra sea del 50 por ciento de la asignación. En el caso de las jubilaciones y pensiones, que el aporte ascienda al 100 por ciento, pero a liquidar en dos pagos, uno durante este mes, y el resto el mes que viene.

El anuncio de Aballay se dio a conocer cuando la Anses comunicó el calendario de pago para los beneficiarios de todo el país. Según la entidad nacional, las AUH, que ascienden a 2.973,60 pesos por hijo, comenzarán a pagarse a partir del 10 de este mes, y la misma fecha figura para para las asignaciones por embarazo, prenatal y maternidad. Por eso en la provincia no descartan que el aumento para las víctimas del terremoto pueda darse en esa fecha. En el caso de las jubilaciones y pensiones, aquellos beneficiarios que cobran menos de 21.393 pesos comenzarán a recibir el beneficio a partir del 8 de febrero, mientras que aquellos que superan ese monto, lo harán desde el 22.

Ayuda nacional

Fondos para casas

En su visita a San Juan, el presidente de la Nación anunció fondos por más de 7.000 millones de pesos para la construcción de 1.800 casas destinadas los damnificados por el terremoto. El cupo es para relocalización de asentamientos, entre los que se encuentran las familias afectadas de La Bebida, en Rivadavia; Sarmiento y Pocito. La partida que trajo el presidente asciende a 7.122.637.440 pesos del programa Casa Propia del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi. Si bien se trata de una cifra importante, es un primer cupo de fondos para los necesitados.

Aportes a urgencia

A pocos días del anuncio presidencial de fondos para casas, el gobernador Sergio Uñac recibió de la mano del ministro del Interior de la Nación Eduardo "Wado" de Pedro 400 millones de pesos para asistir de manera inmediata a los más afectados por el sismo. Los fondos llegaron a través de un ATN que fue destinado, por ejemplo, a atender las necesidades inmediatas de las familias afectadas, estimadas en unas 600 en la zona Sur de Pocito. De la suma entrega por la cartera del Interior, 148 millones se distribuyeron entre los municipios, a los que se sumó 99 millones más aportados por la provincia.

Módulos

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Obras, comenzó, a fines de enero, con la entrega de kits de construcción (cemento, tierra, palos y machimbre entre otras cosas) para las personas damnificadas de Sarmiento, Pocito y Rivadavia, entre otros. Hasta el momento, el Ejecutivo lleva entregado unas 1.800 unidades. Junto a ese beneficio, el Estado comenzó con la instalación de módulos habitacionales en las zonas más afectadas, como Pocito, donde ya se colocaron 19 estructuras. Desde el área de Servicios Público apuntaron que en los próximos 40 días llegarán 180 módulos más.