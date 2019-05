Al igual que en todo el país, la decisión de Cristina Fernández de ir como candidata a vice de Alberto Fernández también convulsionó el escenario político local. En el principal frente opositor, que integra Producción y Trabajo y el macrismo, hubo sorpresa, combinada con críticas por parte del referente del PRO, Eduardo Cáceres y el análisis, por parte de figuras basualdistas, de que se abre la puerta a la posibilidad del cambio de estrategia del Gobierno nacional. En el justicialismo sanjuanino, Sergio Uñac felicitó a la expresidente y a Alberto Fernández y alentó a los peronistas a asumir los desafíos del país. En el kirchnerismo hubo festejo y José Luis Gioja, titular del PJ nacional, y Ruperto Godoy hablaron de un acto de grandeza. Con la movida, estos dos señalaron que el resto del PJ tiene liberado el camino para participar en la interna de un gran frente opositor, aunque el segundo fue más virulento en sus definiciones hacia el sector del justicialismo federal que se mostraba reticente a que la senadora formara parte de un nuevo proyecto.



Para el PJ era clave que Cristina definiera su futuro para que se acomodaran las piezas y todo hacía indicar que iba ser candidata a presidente, pero pateó el tablero. Godoy, exsenador kirchnerista, habló de un acto generoso, que va a fortalecer a la oposición a nivel nacional y que genera la chance de ir a una gran primaria. Aunque no destacó nombres, le apuntó a los justicialistas que rechazaban a la senadora al remarcar: "No tienen argumentos para no participar de las PASO, si Cristina no es la candidata a presidente. Tienen todas las posibilidades de participar".



Por su parte, Gioja, que estuvo en la reunión en la sede del PJ nacional al que asistió la expresidente en señal de acercamiento, dijo estar "muy contento" por la jugada de la senadora. Señaló que no fue un mensaje para aquellos que decían que si Cristina estaba presente no se sumarían si no que fue un gesto que ayuda para que todos los que se quieran expresar puedan hacerlo dentro de unas PASO.



En el Frente Con Vos también se abre un nuevo escenario. La génesis de la coalición data de la alianza Cambiemos en 2017, pero en las elecciones provinciales sus referentes han marcado la distancia con el macrismo debido a que muchas de las medidas han tomado han llevado a la actual crisis. Por eso, se puso en duda la participación de Producción y Trabajo con el PRO para las legislativas nacionales. El candidato a gobernador, Marcelo Orrego, evitó hablar de su posicionamiento sobre los comicios de agosto y octubre y ante la decisión de Cristina resaltó que "todos hemos quedado sorprendidos. Uno pensaba que podía jugar o no, pero ser parte de una fórmula como candidata a vice no lo consideraba. Ha cambiado el escenario político". Además del asombro, el diputado nacional Cáceres criticó a la expresidente al resaltar que "intenta engañar a los argentinos". Si bien aclaró que está alejado de todo armado político, el senador Roberto Basualdo opinó también que "esta noticia no pasará desapercibida" en el oficialismo nacional y que "hace repensar, afirmar lo que hay o modificar".



El que también opinó en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento fue el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, quien consideró que el PJ no K terminará dentro de la interna con Cristina y que "sería muy saludable si María Eugenia Vidal condujese Cambiemos", quien es una mejor alternativa para aliarse en las legislativas.

Protagonistas

SERGIO UÑAC

Gobernador

"Desde San Juan alentamos a todos los compañeros que asuman los desafíos a los que nos enfrenta la realidad del país. Felicito a Alberto Fernández y Cristina Fernández por la actitud de ponerse a consideración de los argentinos como candidatos a presidente y vice respectivamente de cara a las elecciones nacionales a desarrollarse en agosto y octubre. El diálogo con los distintos sectores deberá ser el mismo".

RUPERTO GODOY

Exsenador kirchnerista

"La fórmula no desilusiona porque Cristina está. No creo que Alberto Fernández se baje para dejarle el lugar, porque tiene toda la capacidad. Que sea Alberto el candidato pone en valor dicha elección. Este tuvo diferencias, porque es un hombre abierto, con criterio. Se acabó la historia de aquellos peronistas que dicen que si está Cristina no participamos. Va como vice y tienen todas las posibilidades de participar".

JOSÉ LUIS GIOJA

Diputado y líder del PJ nacional

"Destaco el gesto de Cristina, la voluntad de construir. Estoy seguro que Alberto Fernández va a cumplir con todas las expectativas. Cada uno va a cumplir su rol. Todo esto va a servir para que podamos cerrar en el peronismo y también en el resto de la oposición. Todos los que no queremos que siga Macri necesitamos un gran frente opositor. Están las PASO para todo el que crea que tenga derecho a presentarse".

MARCELO ORREGO

Candidato a Gobernador

"Me sorprendió su decisión. Nadie imaginaba que Cristina iba a tomar una definición de esa naturaleza. Todos pensaban que iba a ser candidata a presidente o, de última, que no iba a participar. Ahora se postuló a la Vicepresidencia. Ha sido un cimbronazo. Ha cambiado el escenario político nacional y se abre una nueva página. De los posicionamientos en las legislativas nacionales no voy a hablar".

EDUARDO CÁCERES

Diputado y líder del PRO local

"Cristina intenta engañar a los argentinos. Usa un caballo de Troya para volver al pasado, como en el "73 cuando se postuló a Cámpora para que Perón tomara el poder. Alberto Fernández es Néstor, es Cristina. Es uno más de los que devastaron al país y le arrebataron tantos sueños a los argentinos. Esto no cambia nada. Todos van a saber distinguir dónde está el pasado y dónde el futuro".