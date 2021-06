El aumento de los costos en el transporte público, que incluye los salarios de los choferes y los insumos de las movilidades, y el valor fijo de los subsidios nacionales actúan como presión sobre lo que pagan los usuarios para movilizarse. No obstante, la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, manifestó que "por ahora, no está prevista otra suba en el pasaje de colectivos en el año". En ese marco, señaló que entre todas las provincias ha habido un planteo a Nación para incrementar la cuota mensual de subsidios, que está en 52 millones de pesos para San Juan, alimentándola con las últimas de este año y seguir discutiendo para que estas cuotas "no queden descubiertas", explicó la funcionaria.

Aubone dio las definiciones en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento. Si Nación no aumenta los subsidios, se le consultó si va a haber otra suba del pasaje. Pero la ministra destacó que "no va a haber aumento, en este momento no".

El incremento de este año se había dado a mediados de marzo, cuando el pasaje de la primera sección pasó de 22 a 29,60 pesos, mientras que el escolar escaló de 7 a 9,80 pesos. Ambos valores implicaron una suba del 34,5 y 40 por ciento respectivamente. En rigor, fue el descongelamiento del aumento que se había fijado para enero de 2020, pero que, luego, la gestión uñaquista frenó al poner plata, al igual que la Nación, para mantener los precios. Las subas, inclusive, estuvieron por debajo de la inflación acumulada, dado que estuvo en el orden del 80 por ciento en el período en el que estuvo congelado. Inclusive, Ricardo Salvá, de ATAP, había dicho que no era el incremento que debería haber sido y que no era significativo.

En su visita a la provincia, en diciembre de 2020, el entonces ministro de Transporte, Mario Meoni (quien luego murió en un accidente de tránsito), anunció que los subsidios se iban a mantener para casi todo 2021 sin prácticamente un incremento.

Por eso, Aubone contó que hubo una reunión de los gobernadores en el que salió el planteo a Nación para "aumentar la cuota mensual, tomando las cuotas de los últimos meses, y seguir discutiendo la posibilidad de que esos meses no queden descubiertos". Además, explicó que "surgió la posibilidad de armar una comisión especial para llevar adelante la redacción de un proyecto para acercarlo, luego, al Congreso de la Nación y trabajar, con nuestros diputados y senadores, una ley de emergencia al transporte público, con el fin de revisar el formato para que haya menos desigualdad".

La ministra resaltó que el pasaje en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es de 18 pesos, mientras que en el resto de las provincias está entre 35 y 40 pesos. "La diferencia es muy amplia y grande y deberíamos ser equiparados. Trabajar en una ecuación que permita que todos los pasajes del primer tramo en Argentina sean lo mismo".

La titular de la cartera de Gobierno reiteró que antes de fin de año se pondrá en marcha en toda la provincia la Red Tulum, el nuevo servicio de transporte público de colectivos. En ese marco, contó que están avanzando con las construcciones de las estaciones de trasbordo y que muchos usuarios ya han descargado la aplicación de las líneas y recorridos y sugirieron modificaciones que "se han podido lograr".

Fabiola Aubone x 3

"Fue una gran apuesta poner servicios regulares en los departamentos alejados, dado que había servicios experimentales. Pasaron de vender unos 500 pasajes a unos 5 mil en los primeros meses".

"Hemos ampliado un poco la cantidad de personas que asiste a la ceremonia más importante de cada culto. Llevamos el aforo de 20 a 40 personas. Además, se extendió una hora más la asistencia a las ceremonias".

"Las elecciones de la UNSJ se deben realizar. Ahora, sí deben cuidar muchísimo los protocolos sanitarios para evitar contagios. En el Comité Covid estamos estudiando el protocolo y la idea es que se lleve adelante".