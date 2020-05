Encuentro. Antes del aislamiento, los bloquistas se reunieron en el Comité y sus referentes trataron de calmar las aguas luego de chispazos internos.

No quieren hablar de política partidaria porque el epicentro está en la difícil situación económica por el aislamiento obligatorio para combatir el coronavirus, pero el tema no deja de estar presente en el bloquismo. El presidente de la Convención, Luis Rueda, que se anotará para la conducción, dijo que, una vez que cedan las restricciones por la cuarentena, convocará al órgano que lidera para modificar la Carta Orgánica del partido y así extender el periodo de los mandatos de dos a cuatro años, aún si no cuenta con el respaldo de la presidente del Comité, Graciela Caselles. Al ser consultada, la titular del partido evitó una definición tajante y dijo que lo va a analizar y escuchar opiniones y que no le molestaría que Rueda promueva la convocatoria en soledad.

Caselles lidera el partido de la estrella desde 2010 y este año habrá renovación de autoridades en noviembre, coincidieron ambos referentes bloquistas. A causa del aislamiento por el coronavirus, todavía no hay fechas definidas para disparar el calendario electoral, aunque en la fuerza política calculan que la elección se podrá hacer antes de la finalización del mandato. La convocatoria para la modificación de la Carta Orgánica puede ser realizada tanto por el Comité Central como por la Convención. Sin embargo, Rueda dijo que "lo ideal sería que Caselles convoque para tratar este tema", a lo que agregó que "si no tengo el apoyo, lo haremos de forma extraordinaria". Por su parte, Caselles sólo resaltó que "ese planteo lo vamos a analizar en su momento". Entre ambos ha habido chispazos, que se han profundizado con las peleas entre sus respectivos laderos.

El objetivo de estirar los mandatos a cuatro años obedece a "que no estemos discutiendo internas partidarias justo en el medio de elecciones provinciales porque genera mucho desgaste y no podes planificar a largo plazo", explicó el presidente de la Convención.

Desde el sector de Rueda explicaron que el llamado para la reforma a la Carta Orgánica se puede realizar antes o de manera paralela al desarrollo del cronograma, dado que no sería correcto que se introduzcan las modificaciones cuando haya un candidato electo. La finalización del aislamiento social es clave, ya que la convocatoria para introducir los cambios implica una reunión de dirigentes de la Convención. Y ni hablar de un proceso electoral, que requiere que los afiliados acudan a distintos lugares en un mismo día para poder emitir su voto.