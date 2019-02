El último domingo, DIARIO DE CUYO publicó los primeros números del nuevo mecanismo de coparticipación provincial, siendo Capital el menos favorecido Capital con un crecimiento del 56,15 por ciento, lo que levantó polvareda entre los precandidatos a la intendencia por los distintos frentes.

El aspirante por Con Vos, Rodolfo Colombo, manifestó que “el oficialismo menospreció al vecino de la Capital” y que “esto es menos obras, el actual Intendente (Franco Aranda) ya se endeudó y es por esta realidad y que si avanza se volverá a endeudar”. Ante esos dichos, el que salió a cruzarlo fue el precandidato por Todos, Emilio Baistrocchi.

“No me parece utilizar esto (la coparticipación) electoralmente y esto es una clara declaración con tintes electorales. Hay que ser consecuentes con lo que uno viene haciendo y diciendo. En el caso puntual de Colombo lo hace para hacer campaña cada 4 años y no es consecuente con lo que viene haciendo el espacio político al que él pertenece, no me parece algo serio. Los diputados Gustavo Usín y Juan José Orrego estudiaron el proyecto, lo leyeron y votaron a favor y no solicitaron una modificación, ni se opusieron”, sostuvo el ministro de Gobierno.

En el mismo sentido, Baistrocchi aseguró que “el de Colombo es un mal mensaje, no solo para los capitalinos, sino para los sanjuaninos”, y agregó que “si hacemos memoria, en la época de la Alianza, cuando él (Colombo) era ministro de Gobierno, el municipio capitalino recibía la cuarta parte de lo que coparticipaba la provincia, por eso habría que preguntarles a los capitalinos cómo terminó esa gestión”.

Por último, el funcionario explicó que “la coparticipación es una clara mejoría para los municipios. Se incrementaron los ingresos de coparticipación de todos los departamentos y nadie lo criticó cuando era el momento. Fue apoyada por diputados e intendentes y, en enero, se ha coparticipado el doble de los recursos”.