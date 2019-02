Emilio Baistrocchi comenzó su licencia como ministro de Gobierno de la Provincia ya que se presenta como precandidato a intendente por Capital.

“Pido licencia porque como ministro de Gobierno tengo a cargo la relación con la justicia, ya que el gobernador, Sergio Uñac, me había designado para ser enlace con el Tribunal Electoral Provincial. Eso significa manejar fondos de los partidos, la impresión de boletas, la seguridad en el traslado de las urnas, entre otras cosas”, dijo Baistrocchi.

Agregó que si bien no existe una incompatibilidad legal, “sí existe una incompatibilidad ética, porque no corresponde ser juez y parte. En este caso soy parte interesada como precandidato y como ministro tengo a cargo la logística. Por eso vimos conveniente, para transparentar la elección, que me tome licencia”, señaló.

Baistrocchi confirmó que la ministra de salud Pública, Alejandra Venerando, queda a cargo del ministerio de Gobierno.

Destacó que en el caso de resultar electo intendente, “no nos gustaría poner en tela de juicio la transparencia en el proceso. Porque si algo se ha destacado en esta gestión es la transparencia con la que desarrollamos nuestras acciones”.

Fuente: Si San Juan