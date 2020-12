En diálogo con el programa "A todo o Nada" de Radio Sarmiento el gobernador Sergio Uñac dejó fuertes frases en relación al año que termina.

A continuación, la palabra del mandatario provincial en relación a temas claves como: vacunación, Túnel de Agua Negra, Suspención de las PASO, elecciones legislativas 2020, aborto y cupo femenino, entre otros:

LO MÁS POSITIVO DEL 2020

"Entre lo más positivo creo que debemos destacar que incluso durante la pandemia que aquejó al mundo no se paralizó ninguna obra pública en la provincia. A su vez, mantuvimos el quinto mejor estatus sanitario del país cuidando la economía".

LO MÁS NEGATIVO DEL 2020

"Este año nos ha traído muchas dificultades, no solo a nosotros sino a todos los países del mundo y podemos citar muchísimos problemas o situaciones, pero creo que lo más difícil ha sido la cantidad de fallecidos por coronavirus en nuestra provincia.

VACUNACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS

“Estamos programando todo con los profesionales a cargo y sobre todo los lugares para una colocación masiva. Hay que entender que la vacuna llega y hay que aplicarla, hay que colocar y seguir almacenando vacunas respetando la cadena de frio”.

RENUNCIA DE CHILE AL CRÉDITO POR EL TÚNEL DE AGUA NEGRA

"Me causó mucha sorpresa pensar que Chile ha desaprovechado una oportunidad histórica. No creo que esto se deba a la pandemia, sino más bien a una visión centralista que tiene el vecino país. La decisión ha generado polémica en chile porque no refleja las intenciones de la comunidad de Coquimbo. Vamos a seguir trabajando en conjunto con Cancillería para reflotar y reafirmar el Túnel de Agua Negra".

SUSPENSIÓN DE LAS P.A.S.O

"El proyecto ya está en el Congreso y nos deben reconocer que los sanjuaninos hicimos punta en le tema. Viendo el rebrote en Europa y la situación en otros países vecinos lo mejor a mi entender era simplificar el escenario electoral del año que viene y concentrar el 2021 en un gran plan de vacunación. A su vez, el 70 u 80% de la sociedad está de acuerdo y por la opinión de los gobernadores y senadores entiendo que se va a aprobar este proyecto próximamente".

ELECCIONES LEGISLATIVAS 2021

"Los argentinos van a votar una sola vez, y eso creo que va a redundar en un humor positivo. Creo que se ha conducido muy bien la pandemia a nivel nacional, a esto se sumará el rebote económico del año que viene, donde estaremos mejor. Todo eso va a repercutir en el humor social y en ánimo de acompañar al proyecto del presidente Alberto Fernández".

QUIEN ENCABEZARÁ LA BANCADA EL PRÓXIMO AÑO

"No puedo decir si Walberto Allende será quien encabece la bancada. Es un amigo personal que ha trabajado mucho comigo, ha cumplido con cada una de las tareas que yo le he pedido. Primero tengo que hablar con él para saber si tiene la expectativa de estar en Buenos Aires, para mí sería un honor que ésté, es una persona con mucha capacidad y que tiene toda mi confianza".

CUPO FEMENINO PARA LA BANCADA

"Todavía no está definido, pero lo más importante es que tengo a más de tres nombres de mujeres en la cabeza y eso es muy bueno, luego tendré que ordenarlos, lo que será todo un desafío. No se si quién encabece la bancada será un hombre o una mujer, lo que sí sé es que las mujeres van ocupando un lugar fundamental con justificacion y legitimidad. No debería sorprendernos que una dama encabece la lista, aunque no pueda asegurarlo todavía".

POSTURA DE SENADORES SANJUANIOS FRENTE AL ABORTO

“Todavía no sé cual es la postura de los senadores frente al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo ya que todavía no he logrado conversar con ellos. Sería de esperar que las decisiones fueran en la misma línea que en 2018. En la previa, me animaría a pensar que podrían o deberían mantener la misma posición que hace dos años atrás, pero ellos tiene toda la libertad de acción y decisión".

FUTUROS CAMBIOS EN EL GABINETE

"Es cierto que dije que a mitad de mandato probablemente existiría un cambio en el gabinete, pero en el medio pasó la pandemia. Por ahora no tengo contemplado ningún cambio pero no hay que descartar nada. Yo soy muy exigente conmigo mismo y a la vez vez se lo traslado a todos mis ministros, pero en términos generales estoy conforme".

POSIBLE TERCER MANDATO

“No pudo pensar en eso en este momento, mi primer objetivo es cerrar bien el segundo periodo. Por más que la constitución lo permita, es prematuro pensar en eso. Quiero primero terminar grandes obras que son escenciales para los sanjuaninos, recién ahí comenzaré a pensar en un tercer mandato".

FRASE DE FIN DE AÑO

"Creo que este 2020 se inscribe como un año que dejó cicatrises y se ubicará entre los recordados de la historia sanjuanina como el 77 y el 44. Pienso en todo lo que pasó y lo primero que se me viene a la mente es dar gracias a todos los sanjuaninos por el acompañamiento. Si estamos como estamos en materia económica y sanitaria es porque los sanjuaninos cumplimos con las normas sanitarias que hasta nos dolía cumplir".