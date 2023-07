Roberto Basualdo, creador de Producción y Trabajo, el partido del que surgió el próximo gobernador Marcelo Orrego, estuvo como invitado en el programa A todo o nada de Radio Sarmiento y brindó su punto de vista político sobre la gestión que vendrá en San Juan desde el 10 de diciembre.

El mandatario provincial deberá gobernar con mayoría opositora en la Legislatura y en los municipios, pero el senador aseguró que eso no será un problema. "Conociéndolo a Marcelo, no le va a cerrar la puerta a nadie de otro color político porque le conviene que los 19 departamentos estén impecables. Por ejemplo, un turista no sabe quién es el intendente de tal departamento, pero sí va a a decir que linda provincia, como la tiene el gobernador, al que sí quizás conozca".

En ese sentido, aseguró que "lo que más va a querer Orrego es que a todos los intendentes o diputados les vaya bien porque deberán ser aliados y no enemigos, ya que si hacen buena gestión a él le conviene y también a la provincia".

Al ser consultado sobre el futuro gabinete, Basualdo dijo que él no va a integrar ningún cargo y que "Marcelo deberá tomarse su tiempo. En su equipo tienen que estar los mejores, seguramente va a elegir dentro de su gente de confianza, pero no descarto que si son personas capacitadas, las mejores en su área, no será un problema llamar a alguien de otro color político".

El senador también se refirió a las próximas PASO y dijo que el gobernador Orrego "necesitará tener legisladores propios que tengan buena llegada en al Nación. Creo que con Emilio Achem y Nancy Picón encabezando las listas podrá lograrlo".

Por último, lanzó una proyección y opinó que "si tenemos la capacidad de formar nuevos dirigentes, nuestro espacio va a estar muchos años más en el poder y con diferentes nombres".