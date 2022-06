Luego de que el gobernador Sergio Uñac dejara abierta la puerta para adelantar las elecciones en San Juan el próximo año, el senador Roberto Basualdo brindó su opinión e insistió con la utilización de la boleta única.

En una entrevista exclusiva con DIARIO DE CUYO, el mandatario provincial sostuvo que "a las elecciones a Presidente y a Gobernador es conveniente hacerlas en momentos distintos, porque se trata cosas distintas. Es una posibilidad que tengan fechas diferentes en San Juan. Cuando se elige Presidente, se discuten más los problemas de Capital Federal, el AMBA y la provincia de Buenos Aires que los problemas reales del país. Cuando se discute el puesto de Gobernador, se debate quién va a conducir los destinos de la provincia, qué proyecto tiene, qué planes ha diseñado, cuál es el equipo de gente, cuáles son los antecedentes inmediatos, qué hizo uno si estuvo en esta actividad y cómo le fue".

Al respecto, el referente de Juntos por el Cambio dijo en Radio Sarmiento que "está dentro de lo previsto que se puedan adelantar las elecciones, pero no es una cuestión de conveniencia nuestra. Para nosotros siempre es lo mejor hacerlas juntas, con PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y también con boleta única, con la que idea de que se evite el arrastre".

En ese sentido, Basualdo sostuvo que "son criterios y todas las opiniones son respetables, pero nadie arrastra a nadie si la elección es simultánea y con boleta única (el proyecto debe tratarse en el Senado). Además, se le evita a la ciudadanía ir a votar tantas veces". El senador también manifestó que con el desoblamiento de elecciones "no creo que tenga más o menos chances de ganar el peronismo u otro sector".

Por último, señaló que no comparte la aplicación de la ley de lemas porque "es volver al pasado" y sostuvo que "si bien no es mi especialidad el ámbito constitucionalista, el gobernador (Uñac) no puede ir por otro mandato en caso de que así lo desee".