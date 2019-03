Tridente. Roberto Basualdo fue el líder de la oposición durante años y para esta elección le cedió la posta a Orrego, quien se apoya en su par rivadaviense Martín. Los dos ingresaron al Senado de la mano del fundador de Producción y Trabajo.

Pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el Senado. Así definió un informe del portal digital Infobae a la cantidad de empleados que tienen los legisladores, en el que el sanjuanino Roberto Basualdo aparece liderando el ranking con un plantel de 60 personas. El fundador de Producción y Trabajo, integrante de Cambiemos, justificó la cantidad al explicar que, por un lado, el personal transitorio con el que cuenta corresponde a la distribución del cupo que tiene todo senador. Y por otro, aclaró que los trabajadores de planta permanente no los designó él y que han decidido sumarse a su equipo, por lo que si decidieran no acompañarlo, seguirían afectados a la Cámara alta porque se trata de efectivos. También salió a la luz que referentes de su espacio como Marcelo Orrego, precandidato a Gobernador, su compañera de fórmula, Susana Laciar, y el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, forman parte de la plantilla estable del Congreso, aunque están de licencia sin goce de haberes. Los dos últimos aseguraron que no renunciarán mientras que el primero no contestó los llamados de este medio.



La publicación en Infobae y la bajada local de este medio causó revuelo, al punto de que hasta el propio gobernador Sergio Uñac resaltó que “la actividad política hay que protegerla y con estos hechos se la está vapuleando, desprestigiando”. El tema no es menor, ya que Basualdo es el fundador del principal partido opositor, aliado a Cambiemos, y que va por su tercer mandato como senador, en el que cumplirá 18 años en 2023. Y en el medio están miembros de su núcleo duro, del basualdismo puro, como Orrego, Laciar y Martín, que de su mano consiguieron un lugar en la Cámara alta. El primero de ellos optó por el silencio, una mecánica que viene utilizando ante temas espinosos, entre los que se incluye la agenda nacional del macrismo.



El informe reveló que Basualdo tiene 38 personas que forman parte del staff transitorio. El sanjuanino dijo que obedece al reparto del cupo autorizado por el Senado y explicó que otros pueden tener menos colaboradores con salarios más altos. “Es el mismo cupo para todos los senadores”, remarcó. Entre su personal también figuran 22 miembros de planta permanente, aunque en ese punto destacó que fueron designados por las autoridades de la Cámara alta y que hay personas que trabajan con él porque los incentiva con estímulos económicos de su bolsillo. “Si no estuvieran conmigo trabajarían con otros senadores o estarían en otras áreas del Congreso, porque se trata de agentes efectivos”, señaló.



La cantidad de trabajadores ligada a Basualdo no tuvo en cuenta a los que se encuentran de licencia sin percibir su salario. En este grupo se encuentra Laciar, actual legisladora provincial y precandidata a vice del frente Con Vos, exCambiemos. A través de un mensaje a este medio, explicó que “puedo mostrar de qué vivo y mi trabajo. No voy a renunciar, es como exigirle a Baistrocchi (Emilio, ministro de Gobierno) que renuncie y no se tome licencia. No sé otra forma de vida que trabajar cada día como todos los sanjuaninos de bien”. En el listado de personal del senador figura, al menos, un hijo de Laciar, aunque evitó pronunciarse sobre esa situación.



Por su parte, el jefe comunal rivadaviense también resaltó que no dejará el cargo que ganó con su trabajo en el Senado, en el cual se encuentra de licencia y que “no genera un gasto” para la administración pública. Asimismo, sostuvo que su situación es similar a la de aquellos dirigentes que tienen un puesto en el Estado y se dedican a la actividad política.



Escalafones



De acuerdo a la información del Senado, Orrego y Laciar tienen la categoría A-1, la más alta. Dicho escalafón percibía unos 90 mil pesos en bruto a noviembre de 2018. Por su parte, Martín se encuentra en un rango apenas inferior, el A-2. La categoría tiene una remuneración de cerca de 76 mil pesos mensuales.