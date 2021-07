Antes de asumir en el máximo cargo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer anunció que cumplirá un sólo mandato de gestión. Es decir, desarrollará su tarea por los próximos cuatro años y, luego, le dejará la posta a alguien más. La razón por la que el rector electo no buscará una reelección es porque la "democracia está sustentada en la alternancia en el poder". Así, fue más que categórico al indicar que, tras el período que llevará adelante, "no me quedo un día más". La afirmación de Berenguer se dio ayer, tras el encuentro que tuvo con el rector Oscar Nasisi y con la prensa, en el que expresaron en conjunto que habrá un traspaso de mando ordenado. "Lo más suave posible", dijo el aún hoy mandamás de la institución (Ver recuadro). De acuerdo al cronograma, la dupla Berenguer- Analía Ponce será proclamara el 8 de julio por la Junta Electoral, mientras que la asunción se dará el 15.

No es la primera vez que Berenguer da a conocer que tiene una postura clara respecto a los mandatos en la UNSJ. De hecho, en 2016, tras hacerse del Decanato de Ingeniería, afirmó que cumpliría un solo período y que, incluso, había acordado con quien fue su compañero de fórmula, Mario Fernández, que se candidateara como su sucesor. Tras estar cinco años al frente de esa unidad académica, por la prórroga de los mandatos producto de la pandemia, Berenguer cumplió su palabra y dio un paso al costado. Primero, aceptó ser el compañero de fórmula de Mónica Coca para el Rectorado y, luego, tras el fallecimiento de la comunicadora, el grupo político de Vamos UNSJ decidió que tomara la posta y encabezó la lista por el máximo sillón de la universidad.

Sobre los motivos de por qué irá por un solo mandato en el rectorado, Berenguer sostuvo que "nunca he estado a favor de las reelecciones. Considero que no es bueno". Además, dijo que "tengo 69 años y voy a terminar la gestión con 73. Espero que Dios me de salud para poder llevar adelante este proyecto", mientras que, entre risas, resaltó que, si juega por un periodo más allá de 2025, "en mi casa me matan".

El hecho de que Berenguer confirme que estará sólo cuatro años puede desatar la puja por su sucesión al menos un año antes de las elecciones, dado que las estructuras políticas internas de la UNSJ comienzan a moverse en busca de un mejor posicionamiento para lograr el máximo cargo, situación que, a su vez, pude generar dolores de cabeza.

Al tener como antecedente lo ocurrido en Ingeniería, donde, al asumir anticipó que allanaría el camino para que su vicedecano pelee por la conducción de la facultad, Berenguer fue consultado si ya tiene pensado apoyar a su vice, Analía Ponce, para una eventual carrera hacia el Rectorado. Ante la pregunta, el rector electo dijo que "eso es lo que no debemos hacer en la gestión, estar asumiendo y pensando en lo que va a pasar. Tenemos que pensar en el proyecto que elaboramos para estos cuatro años y lo tenemos que cumplir en ese tiempo. No ir pidiendo después que nos vayan corriendo el arco y solicitando prórrogas. De ninguna manera".

Por otro lado, Berenguer no quiso adelantar quiénes lo acompañarán en su gabinete, ocupando cada una de las secretarías. Lo que sí adelantó es que uno de los primeros temas que tratará es el presupuesto. "La universidad no ha elaborado el presupuesto de este año y ya llevamos seis meses con uno que es de 2019 y que se prorrogó para el 2020 y 2021", dijo Berenguer. Sobre ese punto, Nasisi indicó que no se trató el presupuesto de este año en el Consejo Superior porque "era un año electoral y creímos mejor dejar esa tarea a la nueva gestión". Otro de los puntos clave es que deberá avanzar sobre el presupuesto del año que viene.

Traspaso de mando

En el sexto piso del edificio del Rectorado comenzó el traspaso de autoridades de la UNSJ. Tras el acto electoral, el actual rector Oscar Nasisi invitó a una reunión a su sucesor Tadeo Berenguer. Según indicaron ambas autoridades, el traspaso se dará de manera ordenada. Al ser consultado, Berenguer indicó que "las cosas no están tan dispares para que no se pueda llegar a la transición. Las diferencias hay que dejarlas de lado, si es que las han habido". En su caso, Nasisi dijo que "buscamos que sea lo más suave posible, poniéndonos a disposición de ellos para indicarles cuales son las cosas que están en ejecución en este momento y para que se pongan al tanto lo más rápido posible". Por su parte, Berenguer dijo que lo primero que hará en su gestión será "abocarme al sistema de educación a distancia".