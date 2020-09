La puja entre dos sectores del bloquismo por el lanzamiento del calendario electoral va camino a una reunión conciliatoria en la Justicia Federal. Según indicaron fuentes calificadas, luego de que un sector del espacio ligado a Luis Rueda, presidente de la Convención, presentara en el Juzgado Federal Nº1 un pedido de nulidad por la suspensión del llamado a elecciones y el incumplimiento de la Carta Orgánica que dispuso la mesa directiva que conduce la presidenta Graciela Caselles, las autoridades electorales llamarán a las partes para que lleguen a un acuerdo sobre si corresponde o no lanzar el calendario que elegirá nuevas autoridades en esa fuerza política. Si entre los representantes no hay consenso, la Justicia definirá cuáles son los pasos a seguir.

Según indicaron las fuentes, la audiencia entre las partes podrá llevarse adelante de manera virtual, aunque no se descarta que pueda ser presencial, si las condiciones sanitarias de distanciamiento y cumplimiento del protocolo lo permiten. Para el segundo de los casos, puede que la fecha elegida para la reunión sea después del 26 de septiembre, día en el que finalizará la fase III que ha dispuesto el Ejecutivo local para contener el avance de la pandemia. En cualquiera de las dos situaciones, presencial o virtual, el sector cercano a Rueda se enfrentará con el de Caselles en sede judicial.

La presentación en la Justicia, reflejó el quiebre que hay en el bloquismo entre Rueda y Caselles, al punto que el primero sostuvo que el diálogo con la presidenta "está roto", ya que "se niega a llevar adelante las reuniones. Lo único que hace es poner excusas, pero no da explicaciones". La queja del titular de la Convención bloquista surgió porque Caselles no llamó a una reunión del Comité Central para disparar el cronograma electoral, tal cual lo indica la Carta Orgánica. Dicho llamado fue suspendido por la mesa directiva del bloquismo, que conduce la presidenta, aduciendo que la situación de pandemia que vive el país y la provincia producto del coronavirus, no permite las reuniones masivas de personas. Según indicaron las fuentes, la puja judicial no es por si se tienen que llevar adelante o no las elecciones, sino porque la presidenta del espacio no cumplió con lo que indica la carta partidaria y porque tampoco cumplió con convocar cada 15 días a la comisión de seguimiento, órgano que debe evaluar si están dadas las condiciones para iniciar el proceso que desemboca en el comicio interno.

La ley de partidos políticos habilita a la Justicia Federal a llamar a una audiencia de conciliación entre las partes.