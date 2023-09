El gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, participó del encuentro de Juntos por el Cambio al que asistieron, en total, 24 líderes de la coalición. Entre ellos se encuentran gobernadores, intendentes y candidatos del espacio JxC que se dieron cita en La Glorieta ubicada en Barrancas de Belgrano, Buenos Aires.

“Todos ellos tienen distintas trayectorias, privadas y públicas, con un solo objetivo, terminar con el kirchnerismo para siempre y tener un país ordenado”, resaltó Bullrich. “Esta selección muestra un Juntos por el Cambio renovado, con una dirigencia que está lista y preparada para gobernar el país y hacer frente a todos los problemas que el país tiene, y así lograr que las cosas que tenemos que mejorar, las solucionemos de una vez y para siempre”, remarcó la candidata a Presidenta.

El seleccionado de Bullrich lo integran gobernadores electos, como Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) e Ignacio Torres (Chubut), intendentes en ejercicio o electos como Facundo Manzoni (Viamonte, Córdoba), candidatos a diputados y senadores nacionales, y legisladores provinciales.

Entre los otros referentes presentes estaban los candidatos a senadores María Eugenia Talerico, Maximiliano Abad y Martín Goerling; y los postulantes a diputados Martín Yeza, Damián Arabia, Karina Banfi, Daiana Fernández Molero, Sebastián García de Luca, Luis Picat, Belén Avico y Josefina Sandoz.



"Este es un nuevo JxC, porque ha logrado entender que lo que tenemos que hacer en Argentina es un cambio de fondo, de verdad, un cambio en el que no podemos dejarnos extorsionar", agregó.



Entre los intendentes estuvieron Soledad Martínez (Vicente López), Emanuel Gainza (Paraná), Facundo Mazoni (Viamonte), Manuel Passaglia (San Nicolás), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino) y Mariano Campero (Yerba Buena).



Además de reiterar que la coalición tiene el objetivo de "terminar con el kirchnerismo para siempre" y "tener un país ordenado", Bullrich afirmó que representa "un equipo" y "no una persona".



"Esto no es un mesianismo, es un liderazgo de convicción", resaltó.



Al concluir el breve acto que comenzó cerca de las 15, los gobernadores electos verbalizaron su respaldo a la candidatura de Bullrich y coincidieron en que simboliza un "cambio con certeza".



"Estamos trabajando para acompañar a Bullrich, que me parece importante para el cambio de Argentina", indicó Pullaro en declaraciones a la prensa, y agregó que junto a sus otros pares de la coalición le toca "encabezar el cambio en provincias que no están bien".



Por su parte, Torres destacó que el frente opositor "está consolidado" y que tiene el carácter de "ser federal".



"Hay un JxC con un fuerte respaldo de provincias. Y tiene el volumen parlamentario para hacer el cambio", subrayó el gobernador electo de Chubut.



En tanto, Orrego sostuvo que el país "necesita cambios con certeza" y que serán "en manos" de Bullrich.



"Estoy convencido de que los hombres y mujeres que les toque gobernar lo harán de una forma ordenada", aseguró y agregó que hará "todos los esfuerzos" para encarar el "proceso de transición" de mando en San Juan.



Esta mañana, la Mesa Nacional de la CC ratificó su apoyo a Bullrich durante una reunión en la sede del Instituto Hannah Arendt, donde coincidieron en que el espacio opositor "es la única alternativa para construir un país ordenado".



"Hoy tuvimos un encuentro importante con la Coalición Cívica, uno de los partidos que integran JxC. Tenemos un compromiso muy fuerte en esta campaña para ser el gobierno que lleve adelante un cambio verdadero y ordene el país, dedicándonos a los temas más importantes, como bajar la inflación, trabajar sobre una educación de calidad y mejorar la seguridad", afirmó Bullrich tras el encuentro, según un comunicado de la CC.



En la reunión -a la que no asistió la fundadora del espacio, la exlegisladora Elisa Carrió- estuvieron el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, García de Luca, y la presidente de la CC bonaerense, Maricel Etchecoin, juntos con otros dirigentes partidarios.



Por su parte, Ferraro aseguró que "en esta elección se juega más que nunca el futuro de nuestra sociedad" y remarcó que la su partido "está a disposición sin especulaciones ni ambivalencias para que Patricia entre en el balotaje".



"Somos un solo equipo. No se trata de dar un salto al vacío o de romper todo. Tenemos el desafío de ordenar este país", añadió diferenciándose sin nombrarlo del postulante presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier MIlei.



También participaron los diputados Paula Oliveto, Rubén Manzi, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, Mariana Stilman, Mónica Frade y Santiago Espil; los legisladores Hernán Reyes, Facundo del Gaiso, Lucía Romano y Cecilia Ferrero y el titular de la CC porteña, Claudio Cingolani.



Quien también envió un nuevo mensaje de respaldo a Bullrich fue Larreta, que perdió por más de un millón de votos en las PASO del 13 de agosto su oportunidad de ser el candidato presidencial de la coalición.



"Estoy convencido que JxC va a ganar la elección de octubre y eventualmente la de noviembre, si es que se produce una segunda vuelta. Patricia Bullrich es la mejor candidata y estamos trabajando todos para ese objetivo", remarcó el mandatario porteño, al encabezar un acto en el cual se presentó equipamiento para la Policía de la Ciudad.



Al ser consultado respecto de si piensa ocupar algún cargo en un eventual Gobierno nacional de JxC evadió la respuesta al decir que está concentrado en "cuidar a los porteños hasta el 10 de diciembre".



Bullrich presentará mañana a las 17.45 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA su nuevo libro titulado "De un día para el otro", publicado por la editorial Sudamericana.



Según pudo saber Télam, entre la dirigencia de JxC que asistirá al evento estará el exmandatario y fundador del PRO, Mauricio Macri.