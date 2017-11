La ex presidenta y senadora electa Cristina Fernández de Kirchner se desligó hoy del escándalo de coimas que se ventila en los Estados Unidos en la causa conocida con el nombre de Fifagate al afirmar que ganaría un juicio en otro país si denunciara ‘por real malicia‘ a medios que apuntaron en su contra a raíz de la declaración del empresario Alejandro Burzaco.

‘Si la tapa de La Nación de hoy fuera la tapa de un diario extranjero, iniciaría un juicio por real malicia y falso titular en ese país, y seguramente lo ganaría‘, sostuvo hoy la ex mandataria a través de su cuenta de Twitter.

Si la tapa de La Nación de hoy fuera la tapa de un diario extranjero, iniciaría un juicio por real malicia y falso titular en ese país, y seguramente lo ganaría. Pero estamos en #ArgentinaSinEstadodeDerecho, con jueces cuyas sentencias las escriben los medios hegemónicos. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 16 de noviembre de 2017

Se refirió así a la nota publicada hoy por el diario La Nación en tapa, que señala que la ex Presidenta aparece en el registro del pago de coimas de Fútbol para Todos, según habría admitido ayer el ex CEO de Torneos y Competencias (TyC) Alejandro Burzaco, en su segunda jornada de declaración ante la Fiscalía de Nueva York.‘

Pero estamos en #ArgentinaSinEstadodeDerecho, con jueces cuyas sentencias las escriben los medios hegemónicos. Por eso, lo único que podés hacer es un tuit indicando que el titular del diario La Nación de la República Argentina, es FALSO. Las garantías y los derechos constitucionales te los debo...por ahora‘, concluyó la senadora electa.Según La Nación, Burzaco -en el marco de su declaración de ayer en Nueva York- admitió que el nombre de pila de la ex Presidenta estaba anotado en los registros de pagos a los ex funcionarios de Fútbol para Todos, Pablo Paladino y Jorge Delhon.En su declaración ante la justicia, el ex CEO de TyC admitió que se trataba de la ex mandataria aunque negó que le hubiese pagado coimas directamente a ella.

"En el caso de Julio Grondona lo llamábamos ‘El papa’, en el caso de Marco Polo del Nero y José María Marín ‘Brasilero’, y los pagos para Delhon (quien se suicidó al conocerse su involucramiento en el caso) y de Paladino los pagos se anotaban bajo el nombre de ‘Cristina‘?, detalló Burzaco en la segunda jornada de su declaración ante la Justicia de los Estados Unidos, que se cumplió ayer.