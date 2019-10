En la mañana de este lunes, el exmiembro de la Corte de Justicia, Adolfo Caballero, se presentará en Tribunales para declarar en el marco del caso de Gustavo Padilla, el comisario que está en la mira de la Justicia por el uso indebido de una camioneta en situación judicial.

Se espera que Caballero se presente a las 9. Cabe recordar que, en medio de la investigación aparecieron una serie de chats que muestran conversaciones entre el excortista y el comisario, vinculadas a la causa.

A pesar de eso, Caballero aseguró a este Diario que, "no sé quién es, no lo conozco. No es un nombre familiar para mí".

Lo que está en investigación es si Padilla recibió ayuda de alguien para obtener el vehículo hallado en su vivienda particular. El caso ya tiene en la mira al comisario y también al titular del segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores.