El peronismo está tratando de asimilar el cachetazo que le dieron ayer las urnas en todo el país, y San Juan no fue la excepción.

Una de las voces que se esperaba era la de los sindicalistas, apuntados por muchos como actores "pasivos" de la degradación que sufrió el sueldo de los trabajadores bajo el ala de Alberto Fernández y, principalmente, de Sergio Massa.

Este mediodía, el jefe de la Confederación General del Trabajo de San Juan, Eduardo Cabello, habló en el programa Demasiada Información e hizo un análisis preliminar de lo que significa este brusco cambio en la conducción de los destinos del país

"Vamos a caminar para buscar consensos, hay que tener mucha tolerancia y mucha paciencia porque el país no merece más violencia o grietas que no nos van a llevar a nada", apuntó el líder gremial. Y agregó, "lo que se viene no es fácil y Milei dice que hay que trabajar en conjunto, si es así bienvenido sea y que se haga un gobierno de coalición".

Sobre cómo impacta esta derrota en las entrañas del peronismo, Cabello explicó que "la sociedad se manifestó y habrá que trabajar por la integridad nacional y provincial, nos han mandado un mensaje muy claro. Tendremos que analizar cuáles han sido los motivos de que la gente no ha votado a Massa, tendremos que ver cómo somos capaces de volver a seducir a ese voto independiente".

Y acerró diciendo que "tenemos que ver de qué somos culpables, porque no le podés robar a un pobre con más inflación y tenemos que reconocer la responsabilidad como sindicalistas y como funcionarios".