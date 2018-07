Eduardo Cáceres en Radio Sarmiento

Este sábado en el programa 'A Todo o Nada', el invitado principal fue el legislador nacional por San Juan de Cambiemos, Eduardo Cáceres. El jefe del PRO en San Juan habló, entre otras cosas, de la bomba que disparó el intendente de Santa Lucía Marcelo Orrego de despegarse en el 2019 del nombre Cambiemos.

El santaluceño, hasta ahora candidato puesto que tiene el macrismo para Gobernador, generó un sismo con sus declaraciones que, si bien apuntaron a provincializar el espacio en el caso que Sergio Uñac decida adelantar los comicios el año que viene.

Cáceres, ante la consulta si coincidía con lo propuesto por Orrego, dijo que "nos tenemos que enfocar en el supuesto de adelanto de elecciones, como hizo Marcelo. Hoy la ley nos indica que la próxima va a ser en agosto y octubre, si bien ha generado (Uñac) el instrumento legal que le daría la posibilidad de adelantar, no deja de ser un supuesto".

El alfil macrista en San Juan aprovechó para echarle en cara al Gobernador un posible adelanto de los comicios: "Creo que no está dentro del sentido común de la mayoría de los sanjuaninos que las elecciones se adelanten, por lo costoso que esto sería". Y agregó, "si podemos juntar todas las elecciones le estaríamos dando un valor agregado al día a día de la gente".

Tras algunas vueltas para dar una definición clara si cree que Cambiemos debe cambiar el nombre en las elecciones venideras, Cáceres apuntó que "en ese supuesto que Marcelo (Orrego) lo pone con énfasis, creo que cobra significado" y "el foco va a ser la provincia".

"Esto de los nombres no creo que tenga significancia", dijo Cáceres.

Sobre si sacarse de encima el nombre Cambiemos es despegarse de Macri, el legislador dijo que "eso es relativo, puede cobrar importancia en alguna conclusión pero no creo que sea una verdad absoluta. Y aconcluyó, "yo no creo que el Gobernador las adelante, si este Gobierno se siente sólido y consistente no tiene por qué adelantar las elecciones".