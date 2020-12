Durante la jornada de ayer, Eduardo Cáceres fue procesado por violencia de género en perjudicio de Gimena Martinazzo, su expareja. Fue el juez Federico Rodríguez, titular del Cuarto Juzgado Correccional, quien tomó la decisión. La resolución fue sin prisión preventiva y, además, el magistrado le trabó un embargo de 250.000 pesos al diputado nacional. Horas después, el legislador decidió cargar -en sus redes sociales- contra el magistrado argumentando que no se valió de todas las pruebas

Hoy, Cáceres publicó un largo mensaje en su cuenta de Facebook en el que involucra a una militante provida que supuestamente se contactó con él con el fin de colaborar con evidencia a su favor en la causa. Un puñado de horas después, la mujer salió a desmentirlo acusándolo de manipular capturas de Whatsapp.

"¿Por qué el Juez no quiere ver unas fotos? La denunciante acusó hechos de violencia un lunes e hizo la denuncia un miércoles, dijo que el martes no pudo hacer la denuncia por no poder salir de su casa. Sin embargo, me escribió una esteticista (print del mensaje que acompaño) y luego me llamó contándome que la denunciante estaba mintiendo en los medios ya que tenía fotos de ella sin lesiones en su cuerpo del día martes (el día que la denunciante supuestamente no salió de su casa), ocasión en que le hizo tratamientos estéticos en su cara y cuerpo. Y que estaba dispuesta a declarar ante la justicia", escribió Cáceres y adjuntó la captura.

"Lo grave acá, es que la esteticista que me dio la información y que estaba dispuesta a declarar fue a la justicia y “misteriosamente” desconoció la comunicación conmigo, no obstante estar incorporada tal comunicación en la investigación certificada ante escribano público. Si lo anterior resulta grave, más grave aún, es que el Juez no sólo no consideró el falso testimonio de la esteticista teniendo en sus manos las pruebas, sino que RECHAZÓ nuestro pedido del secuestro del celular y cámaras de seguridad de la clínica, donde estarían las fotos sacadas a la denunciante antes del tratamiento y SIN LESIONES, que me hubiese liberado automáticamente de la causa y debería haber imputado a la denunciante por el delito de falsa denuncia", agregó el legislador.

Rápidamente la mujer levantó el guante y contratacó, también utilizando su cuenta de Facebook. "Lamentablemente no puedo ser participe de un juego político. Y mucho menos de una mentira. El Diputado Caceres a través de sus redes sociales publicó mensajes privados míos borrando el total de la conversación y acomodando estos a su antojo. Primero si miente en esto para salvarse puede mentir en todo. Los que me conocen saben que soy ferviente luchadora en contra del proyecto de aborto. Jamas pasaría una captura de pantalla y mucho menos en una red pública", comenzó escribiendo Miers.

"El 8 de diciembre me comuniqué y hacia más de dos años no hablaba con el, por eso le pregunte si tenia el mismo número. Solo para decirle que necesitamos que vote y que lo ayudaríamos en redes para que pueda ejercer su derecho a votar. Las pruebas que pueden servirle es a los fines de expresarse en contra de este proyecto y tengo fotos, videos, textos para instruirlo en su exposición. El diputado no votó, porque el mismo pidió licencia. Un verdadero hombre no publica mensajes privados, ni ensucia públicamente para salvar su pellejo", prosiguió.

La mujer aseguró también que "está todo en sede Penal" y que testificó "en donde corresponde". "Cualquiera puede cambiar a su antojo los mensajes por lo que no son seguros. Desconozco su vida privada y lamento que un hombre de Derecho camine torcido. El lugar para aclarar es en la justicia no en las redes. No voy a decir más nada esta clarisimo", concluyo.