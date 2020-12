El diputado nacional del PRO, Eduardo Cáceres, aseguró que ayer pidió en la Cámara baja de la Nación una licencia en sus funciones por 60 días y sin goce de haberes para ponerse a entera disposición de la Justicia, dado que se lo está investigando en una causa por violencia de género tras la denuncia de lesiones y amenazas por parte de la dirigente Gimena Martinazzo. El legislador hizo la presentación luego de la sesión en la que su par bloquista, Graciela Caselles, pidiera que se lo "licenciara" para que el juez "pueda actuar con todos los elementos". No obstante, Cáceres manifestó que ya le había adelantado su decisión al presidente de la Cámara, Sergio Massa, y que se había olvidado de exponerlo en su discurso vía remota. No es lo único que enfrentará en lo inmediato, ya que será indagado este viernes, afirmaron fuentes calificadas.

El lunes se llevó a cabo una sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación, la cual se extendió hasta ayer. En el medio, Cáceres, con la ayuda de la macrista Silvia Lospennato, pidió que se levante uno de los impedimentos que figura en la ley nacional de fueros, el cual está contenido en el artículo 1 y establece que "no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara". Tras el planteo, los diputados dieron el OK a dicha autorización para el accionar judicial, por lo que el macrista destacó que "no necesito aferrarme a ningún tipo de privilegio para que me investiguen como cualquier ciudadano común". Además, en su discurso, volvió a mencionar que Martinazzo lo sucede en la banca en Diputados.

Minutos después habló Caselles, quien pidió que se lo "licencie" para que "la Justicia pueda actuar con todos los elementos", dado que, "al principio, él se había negado". La dirigente bloquista no contestó los llamados de este medio para conocer a qué se refería. No obstante, fuentes judiciales habían señalado que el juez Federico Rodríguez, del Cuarto Correccional, le había solicitado a Cáceres que entregara su celular voluntariamente. No fue una orden, justamente, por el impedimento de la ley de fueros. A su vez, el diputado habría manifestado que necesitaba su teléfono móvil para poder trabajar en las sesiones. Pese a ello, el magistrado siguió adelante con la causa.

En el juzgado que conduce Rodríguez vienen manejando el caso con suma reserva, pero trascendió de fuentes vinculadas a la causa que la indagatoria a Cáceres será el viernes a las 9. En esa instancia, el legislador podrá hacer uso del derecho de defensa si desea declarar, además de que no está obligado a decir la verdad, ya que nadie puede declarar en su contra. Si no habla, su silencio no implica un elemento en su contra. De hecho, suele ser la estrategia del abogado de cualquier imputado para acceder al expediente y, así, diagramar la defensa.

El juez ya cuenta con el testimonio de Martinazzo cuando ratificó su denuncia en sede judicial, más otros elementos de prueba, como las pericias del médico legista que habría constatado las lesiones, indicaron las fuentes, quienes agregaron que hoy se llevará adelante la declaración de la hija de la mujer, quien fue la que la impulsó a realizar la denuncia.

No es la primera acusación contra Cáceres, ya que tuvo otra causa por amenazas, pero en la que la denunciante no ratificó la denuncia y el expediente prescribió (ver recuadro).

Con Aubone

La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, señaló que recibirá hoy a Gimena Martinazzo, quien había solicitado una audiencia. Aunque evitó ahondar en el tema, la funcionara resaltó que "repudio cualquier tipo de violencia hacia la mujer" y que "la voy a recibir y escuchar como a tantas otras víctimas de violencia".

Idas y vueltas

Un verdadero papelón atravesó el PRO nacional, debido a que se filtró una resolución partidaria en la que recomendaba la suspensión de Cáceres. Sin embargo, luego enviaron una serie de correos, en los que, al final, se daba marcha atrás con la medida y se sugería la activación del protocolo contra la violencia de género.



Denuncia



Martinazzo hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer y luego subió una publicación en Facebook en la que escribió "Hoy dije Basta". Ratificó en la Justicia que fue víctima de lesiones y amenazas luego de que Cáceres la forcejeara. El diputado aseguró que se puso a disposición de la Justicia y que la acusación es falaz.

Denuncia y archivo



El 16 de abril de 2013, la exesposa de Cáceres lo denunció por amenazas en la Comisaría 13, de Rivadavia. En ese año, el macrista ganó la interna en el frente opositor que por entonces conducía Roberto Basualdo y luego consiguió su banca en la elección general. En 2017 conseguiría la reelección.

La causa cayó en el Segundo Juzgado Correccional, a cargo de Carolina Parra, desde donde le tomaron declaración a una empleada doméstica, cuyo testimonio había sido ofrecido por la denunciante. Sin embargo, la mujer manifestó que no había visto nunca ningún hecho de violencia ni de amenazas. Por otro lado, fuentes judiciales indicaron que la denunciante fue citada en, al menos, dos oportunidades, pero que no concurrió a ratificar su acusación. Por todo eso, la magistrada ordenó el archivo del expediente el 17 de mayo de 2017.

Tras la decisión del referente del PRO

Para los legisladores, el permiso es lo "correcto"



Luego de que el diputado Eduardo Cáceres diera a conocer su pedido de licencia en la Cámara baja, el resto de los legisladores que representan a San Juan coincidieron en que la medida que tomó "es la correcto". Así lo manifestaron Walberto Allende, Francisco Guevara y José Luis Gioja, del Frente Todos, y Marcelo Orrego de Producción y Trabajo, aliado de Juntos por el Cambios. Además, todos hicieron hincapié en que el tema "es sensible" y que lo mejor "es ponerse a disposición de la Justicia".

Quien había adelantado su opinión respecto a la licencia había sido la expresidente del bloquismo en la sesión del lunes. Caselles fue la que pidió a la Cámara que licencie a Cáceres por la denuncia en su contra. El pedido fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, aunque luego el macrista solicitó su licencia.

Respecto a la posición del resto de los legisladores, Allende apuntó que "la medida que ha tomado es la correcta, dado que debe someterse a la Justicia para que se investigue la denuncia". Por otro lado, resaltó que es repudiable todo acto de violencia contra la mujer. Guevara indicó que "me parece muy bien que Eduardo se ponga a disposición de la Justicia de todas las formas y con todos los procedimientos posibles (como la licencia) para que todo sea transparente". Además, reiteró que "repudio todo hecho de violencia, en especial, contra la mujer".

Por su parte, Gioja sostuvo que "lo menos que podía hacer Cáceres es pedir la licencia". Además, indicó que "la denuncia es grave y la Justicia lo tiene que investigar. Él no tiene que tener ningún privilegio para someterse a la Justicia". A su vez, recordó que "ahora es la Cámara la que debe otorgarle la licencia".

Orrego, quien integra el mismo frente electoral que Cáceres, sostuvo que "debemos dejar que la Justicia actúe sin interferencias". Así, opinó que "el propio legislador se puso a consideración de la Justicia, pidió el desafuero y ahora la licencia para poder ser tratado como un hombre común. Ahora, lo que debemos esperar es que la Justicia actúe rápidamente".

Definiciones

"He sido denunciado falsamente", destacó Eduardo Cáceres en su discurso en la Cámara de Diputados, mientras que después dijo que "es un tema terriblemente sensible (la violencia de género) y muy peligroso, que puede ser usado muchas veces por bronca, despecho o con una finalidad política". Sin mencionar a Martinazzo, indicó que "es la persona que es mi suplente en esta banca. Sí fue una compañera de vida y de la política".