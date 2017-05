El diputado Nacional Eduardo Cáceres se refirió a la potencial candidatura de CFK y respondió las críticas que esta hizo al gobierno macrista.

“Antes que pensar tanto en octubre el PJ debería ayudarnos a construir el país desarrollado, unido y con futuro que todos queremos y que ellos tuvieron su oportunidad sin grandes logros que exhibir”, manifestó el legislador a Diario de Cuyo.

“El kirchnerismo tiene la visión de Venezuela, ese es el país modelo que persigue. No ayudan ni van ayudar jamás a construir la Argentina que la mayoría pretende. Si Cristina es la dirigente que saca más votos del peronismo quizás absorba todo el PJ con esa visión. El PJ siempre siguió al que tiene más votos más que el que mejor le sirve al país”, agregó.

Anoche, Cristina aseguró que “si es necesario que yo sea candidata, lo soy”. Aunque, fiel a su estilo, tiró una chicana: Dijo que “si hay otro candidato que pueda ganar, que tenga los votos para frenar el ajuste de este gobierno, bienvenido sea”. Pero, a renglón seguido, al hablar de la unidad del peronismo, Cristina dejó en claro que no dará espacio para una interna partidaria como reclama su exministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. “Las internas no son la solución. Si a mí se me ocurre introducir una pelea interna, vamos por mal camino”.