Desde las 11 de este martes, los diputados nacionales tenían previsto sesionar presencialmente por primera vez en el año en la Cámara Baja. Sin embargo, eso no sucedió porque la oposición decidió no dar quórum. Entre los proyectos que se tratarían en esta jornada estaba incluido el de una jubilación diferencial para trabajadores y contratistas de viñas y frutales, que beneficiaría a obreros agrícolas de la provincia. Entre quienes decidieron no sentarse a discutir estuvieron los sanjuaninos Marcelo Orrego y Eduardo Cáceres.

El Proyecto de Ley de creación de un régimen previsional diferencial para los trabajadores vitivinícolas y contratistas de viñas y frutales, que beneficiaría a unos 3.000 obreros de viña locales, ya cuenta con media sanción del Senado y se buscaba su avance en Diputados.

La normativa que se busca aprobar plantea que, por tratarse de una actividad de envejecimiento prematuro y para equiparar los derechos de los trabajadores de las viñas con el resto de los trabajadores agrarios, se fija que los trabajadores del sector puedan jubilarse a los 57 años, con 25 años de servicios con aportes, en tanto la contribución patronal con destino al Sistema previsional aumentará en 2 puntos porcentuales (del 16 al 18%).

Sin embargo, eso no se pudo tratar debido a que en el recinto se sentaron 122 diputados cuando se necesita un mínimo de 129 para tratar las leyes.

Los sanjuaninos que sí estuvieron presentes fueron los oficialistas Graciela Caselles, José Luis Gioja, Walberto Allende y Francisco Guevara.

Al respecto, en diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento. Caselles indicó que: "La modificación del régimen jubilatorio para trabajadores de viñas es un proyecto muy importante para trabajadores sanjuaninos y de toda la región. Pero no lo pudimos tratar, al igual que el resto de los proyectos que estaban en el orden del día. Yo no entiendo bien cuál es el reproche de la oposición en este proceso tan complejo. Primero querían la presencialidad plena y ahora que se da y que se busca tratar temas que tienen que ver con cuestiones de trabajadores, de la salud, no se presentan. No entiendo por qué han tomado esta decisión".

Cabe recordar que, esta mañana, los diputados de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado en el que anunciaron que no darían el quórum necesario. El Interbloque opositor alegó en su escrito que el oficialismo convocó "a una sesión especial sin acuerdo de ningún tipo".

"Si el oficialismo decide unilateralmente convocar a una sesión especial debe garantizar el quórum. Las sesiones especiales se solicitan con temario acordado y los bloques que las piden garantizan el quórum", indicaron los representantes del principal interbloque opositor.