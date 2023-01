En Juntos por el Cambio viene sonando que el ex diputado nacional Eduardo Cáceres ha asegurado que va a ser candidato a gobernador. Al ser consultado si está en condiciones de confirmar su postulación, indicó que "en este momento no" y que "la semana que viene vamos a tener una definición", ya que habló de "probable candidatura". Sobre si charló el tema con Marcelo Orrego, líder de la principal alianza opositora, y el resto de los dirigentes, manifestó que "hace tiempo que no lo veo a Orrego, pero es una decisión que debo tomar en lo personal".

En JxC es un hecho que el exintendente de Santa Lucía y diputado nacional será el principal candidato a gobernador, mientras que está instalado que la otra línea interna la encabezará Marcelo Arancibia, del Gen.