Iniciativa. Al contar con la experiencia en la municipalidad de Pocito, Uñac ha valorizado la gestión comunal. Con recursos extra de la Nación, hizo punta en un reparto con criterios objetivos, que terminó de sellar con la coparticipación.

Además del aumento de recursos que tendrán con la flamante ley de coparticipación, los municipios contarán con otro incentivo. Se trata de un fondo especial para la puesta en práctica de proyectos de desarrollo, que en el Gobierno calculan que girará este año en 190 millones de pesos, los cuales se distribuirán en las 19 comunas de acuerdo a porcentajes asignados a cada una de ellas en base a criterios objetivos como la población y los hogares con necesidades básicas insatisfechas. Eso sí, para los intendentes no será un simple trámite acceder al dinero si no que deberán hacer bien los deberes. Por un lado, no dormirse y presentar propuestas ligadas al impulso productivo, industrial o turístico, las que deben ser aprobadas. Y por otro, cumplir con reglas de responsabilidad fiscal como contener el gasto corriente, la incorporación de personal y el endeudamiento. El que no respete los requisitos, perderá el cupo y se redistribuirá en el resto.



El fondo es el de Desarrollo Regional (Fodere), el cual está contemplado y ligado a la ley de coparticipación. Es que de la masa de recursos de la recaudación local y nacional que se destine al reparto entre las comunas (coparticipación), un cinco por ciento va a parar al Fodere. En enero, durante el estreno del nuevo esquema de distribución, el fondo especial acumuló 16 millones de pesos. Y de acuerdo a la estimación anual que hicieron en el Ministerio de Hacienda, el monto alcanzaría los 190 millones. La cifra puede variar hacia arriba o hacia abajo, dado que está atada a los vaivenes de la recaudación de impuestos locales (Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y Sellos) y nacionales (IVA, Ganancias y Bienes Personales).



Para los municipios es otra buena noticia. En primer lugar, con el flamante sistema de coparticipación, el cálculo oficial es que los municipios percibirán en todo 2019 un 84 por ciento más con respecto al año pasado. La estimación pasó a ser realidad con los números de enero, cuando las comunas recibieron casi el doble en la comparación interanual de ese mes (Ver recuadro).



Y en segundo lugar, los intendentes pueden conseguir plata extra con el fondo de desarrollo. El objetivo es que los jefes comunales empiecen a valerse por sí mismos y no depender exclusivamente del Gobierno de turno. De hecho, el auxilio financiero que solía enviar el Ejecutivo para costear los aumentos salariales de los empleados municipales ya no existirá más.



Pero para que los jefes comunales accedan a su porcentaje de recursos del Fodere deben hacer bien su tarea. Esto es, cumplir con la ley de responsabilidad fiscal a la que adhirieron el año pasado. Entre los puntos salientes figuran que, por cada trimestre a partir de este año, el gasto corriente (sueldos, compras e insumos) no debe aumentar más allá del nivel de la inflación. Además, los municipios se comprometieron a mantener "una relación adecuada" de cargos de planta permanente, temporaria y contratada respecto a la población proyectada por el INDEC para cada departamento. Esa "relación adecuada" la establecerá una comisión fiscal que se creará para tal fin. También está la regla de fin de mandato, con la que los jefes comunales no pueden subir el gasto corriente de carácter permanente durante los últimos nueve meses de su último año en el ejercicio del poder. Y con respecto al último ítem, los municipios no deben endeudarse en el año por arriba del 10 por ciento de los recursos corrientes. Los que no respeten los lineamientos, perderán su cupo, el cual será redistribuido en el resto.

Para emergencias

35

Es la cantidad de millones de pesos que ha acumulado a la fecha otro fondo municipal, el de emergencia en casos económicos o sociales.



Proyectos



Los municipios deben presentar proyectos productivos, industriales o turísticos hasta el 31 de marzo de este año. Si les dan el OK, recibirán el desembolso de fondos de acuerdo al cupo establecido para cada uno de ellos.

Aumento considerable



Una vez finalizado enero, los números del debut de la flamante ley de coparticipación salieron a la luz. El resultado arrojó que las comunas recibieron un 104,56 por ciento más en la comparación interanual del primer mes del año, ya que pasaron de recibir 244,6 millones a 500,4 millones de pesos. En la discriminación por departamento, el menos favorecido fue Capital, con un crecimiento del 56,15 por ciento, mientras que el que más ganó fue Ullum, con un 214,47 por ciento. Con esos parámetros, todas las comunas ganaron, porque la suba estuvo por arriba de la inflación interanual, que arañó el 50 por ciento.



Según el presupuesto, los municipios percibirán 5.837 millones de pesos en todo 2019, un 84 por ciento más con respecto al año pasado, dado que lo que se fijó fue de 3.180 millones. No obstante, es una estimación y la cifra final puede ser mayor o menor a los 5.837 millones, debido a que su nivel depende de los resultados de la recaudación provincial y nacional.



La masa coparticipable representa el 15,5 por ciento de los recursos de libre disponibilidad, es decir, aquellos sin asignación específica, como los de salud, seguridad y educación. El total se compone de un 20 por ciento de la recaudación local y de un 14,5 por ciento de la nacional, que llega a través de coparticipación.