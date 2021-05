Frente a la decisión del Gobierno nacional de declarar por ley a la llamada Estancia Manantiales, en Calingasta, dentro de las reservas naturales de la defensa, que impediría el libre acceso a la zona y el desarrollo de actividades turísticas, desde el Gobierno municipal y los operadores turísticos del departamento expresaron su rechazo a la iniciativa. También se oponen en el Gobierno provincial e incluso así se lo hizo conocer el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Raúl Tello, al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, en su reciente visita a la provincia.

Manantiales es uno de los lugares más usados para la capacitación en montaña de los soldados y además lo utilizan los operadores turísticos para realizar actividades recreativas, deportivas y hasta científicas. El lugar también tiene pistas naturales de esquí por lo que incluso hubo intentos para construir infraestructura para utilizar la zona para esa práctica.

Pero ahora está avanzando la propuesta en la Cámara de Diputados de la Nación y ya tienen dictámenes de las comisiones de Recursos Humanos y Conservación del Ambiente Humano, Defensa Nacional, y de Presupuesto y Hacienda.

"No estamos de acuerdo con la propuesta, dado que las restricciones para la zona impactarán económicamente en el departamento, afectando a cientos de familias", dijo Tello.

También el intendente calingastino, Jorge Castañeda, expresó su rechazo a la iniciativa. "Tenemos un compromiso con la gente de Calingasta de defender las distintas actividades que se realizan en esta zona, como son la ganadería, agricultura, el turismo y la minería", sostuvo el jefe comunal. Y agregó que "vamos a seguir trabajando para que no se apruebe la ley y se pueda seguir aprovechando el recurso agrícola, ganadero y turístico para todos los pobladores de Calingasta".

Castañeda sostuvo que va a volver a hablar con el secretario Tello y con la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, al igual que con los diputados nacionales por San Juan, "para ver cuáles son las estrategias que se han armado para impedir que el proyecto avance".

El funcionario advirtió que "si el proyecto avanza no se podrá entrar ni salir excepto para alguna actividad científica, es decir que no se podrá hacer casi nada". Por eso manifestó que también desde el Concejo Deliberante calingastino "vamos a armar estrategias para que este proyecto no salga".

Incluso los operadores turísticos de Calingasta dieron a conocer su rechazo a la iniciativa con una protesta en la plaza de Barreal y le presentaron una nota al Gobierno en la que expresan que "rechazamos el proyecto porque actualmente unas 400 familias trabajan todo el año en la zona de Manantiales en diversas actividades y de efectivizarse se quedarán sin el recurso natural para poder generar su propio trabajo".

Citaron como antecedente "lo sucedido con el Parque Nacional El Leoncito, con restricciones el momento de querer ingresar a la zona".

Zona para hacer andinismo y esquí



La llamada Estancia Manantiales se encuentra a unos 300 kilómetros de la Ciudad de San Juan y se trata de un parque natural de unas 382 mil hectáreas. Es una importante reserva estratégica de recursos hídricos, pues tiene una gran cantidad de glaciares.

Posee unos 88 kilómetros de montaña, al recorrer la zona de Norte a Sur, en una zona de cordillera y precordillera. En estos kilómetros hay varios pasos que conectan con Chile.

Además, en algunos picos del lugar, hay algunos con 6.800 metros sobre el nivel del mar, lo que hacen atractivo el lugar para la práctica de deportes de escalada y andinismo además del esquí. Los picos más bajos miden 2.000 metros. En la zona también hay unos 8 refugios.