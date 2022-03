La Sala II de la Cámara Laboral rechazó la apelación del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), con la que buscaba impedir la participación de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en la paritaria de Rawson. Es decir, este último gremio consiguió otro fallo judicial que lo habilita a sentarse en la mesa de discusión sobre las condiciones de trabajo del personal en la comuna, como la recategorización y la elaboración del organigrama. El tema no es menor, ya que la entidad que nuclea a los municipales pierde la total representación de los empleados en las negociaciones laborales, justo cuando mantiene un fuerte conflicto con el intendente Rubén García, quien manifestó que ya envió la sentencia al Concejo Deliberante dado que se debe modificar una ordenanza de la década del "90 que le da la exclusividad a SUOEM.

Tras la resolución, el jefe comunal resaltó que se logra "un equilibrio" en la discusión sindical. "El unicato no va más", remarcó. El fallo de Cámara, que tuvo los votos de Susana Raed de Rago y Guillermo Baigorrí, salió la semana pasada, aunque trascendió ayer. Según fuentes judiciales, la magistrada y su colega sostuvieron, en líneas generales, que la apelación de SUOEM no contuvo una crítica suficiente ni razonable que pusiera de manifiesto los supuestos errores de la resolución de primera instancia, del juez Federico Soria, por lo que no hubo argumentos suficientes para revocarlo. La sentencia de Soria, del 21 de diciembre, le había hecho lugar a la acción de amparo que había presentado UPCN, por lo que le había ordenado a la municipalidad de Rawson que le dé participación a este gremio en la paritaria en base a la ley de Asociación Sindical, una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación y la propia Carta Orgánica de la comuna, que establece que "las negociaciones del convenio municipal de empleo" serán "representadas por la totalidad de las asociaciones sindicales" que "actúen en el ámbito municipal y en forma proporcional a la cantidad de afiliados".

La puja gremial volvió a destapar la disputa entre el intendente y el presidente del Concejo, Juan Carlos Salvadó. Es que este último tiene un excelente vínculo con SUOEM, al punto de que en noviembre del año pasado convocó al sindicato a la reunión para empezar a discutir el organigrama y la recategorización del personal cuando el jefe comunal se estaba recuperando de una operación del corazón. El titular del legislativo municipal ya había hecho esa misma movida en 2020, la cual fue desarticulada. La última jugada de Salvadó fue frenada tras la presentación del amparo de UPCN, la que fue acompañada con una cautelar para suspender la paritaria hasta que le den participación. El planteo había encontrado eco en el juez Soria y ahora sumó las adhesiones de los camaristas Raed de Rago y Baigorrí. Debido a la embestida de UPCN, el sindicato municipal llevó adelante medidas de fuerza, como el paro en la recolección de residuos, lo que produjo la acumulación de basura en varios barrios del departamento, una de las principales quejas de los vecinos. Por eso, García descontó los días no trabajados al personal que se plegó a la medida y llevó el tema a conciliación obligatoria.