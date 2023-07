No sólo es un hombre de confianza, sino un estrecho colaborador del hoy diputado nacional Marcelo Orrego y en la gestión en Santa Lucía. Así, Emilio Achem fue jefe de campaña en la elección provincial y, además, encabeza la lista de precandidatos a senadores de Juntos por el Cambio (JxC). Ante la consulta de si el gobernador electo lo llamara a integrar su futuro Gabinete, el dirigente señaló que "espero que no se dé esa situación porque hay mucha gente en el equipo con capacidad y conocimiento para ocupar los lugares que haya que cubrir". En su rol de postulante al cargo legislativo, destacó que "sin senadores y sin diputados de su propio espacio, va a ser muy difícil enlazar y traccionar los proyectos provinciales que tiene pensado Marcelo y que requieren del apoyo nacional", en una clara definición del tono de campaña.

Achem pasó por el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, y manifestó que Orrego le ha pedido "que me enfoque al 100 por ciento en la candidatura a senador", luego de que se le preguntara sobre el posible ingreso al equipo de Gobierno. Achem reconoció que "he sido jefe de campaña, pero la gente no me conoce. Van a votar por los candidatos de Orrego. Además, hay que decirle a los sanjuaninos por qué deberían votarme a mí y a Nancy (Picón, quien encabeza la lista de diputados nacionales) para que lo hagan conscientemente y no sólo sea un arrastre de boleta. Obvio que Orrego va a ser quien arrastre el voto, pero nos ha pedido que nos expongamos a los sanjuaninos para que sepan a los que están votando y que les den su apoyo. Tenemos una gran responsabilidad de unir este eslabón que necesita el Gobierno provincial en el Congreso".

La lista Cambia San Juan de Orrego está encolumnada a la del precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño del Pro. Achem resaltó que "compartimos su capacidad y forma de gestión, en términos de políticas educativas y desarrollo urbano, entre otros puntos". La interna entre el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires y la exministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, se replicará en San Juan. En ese marco, el precandidato a senador expresó que, a nivel local, el gobernador electo "está más fuerte que Larreta y Bullrich". Así, opinó que los presidenciables "van a privilegiar los conglomerados urbanos que tienen peso electoral. San Juan no va a ser en estas PASO una prioridad de sus campañas. Sí lo va a ser de su gestión. Tenemos un compromiso de ambos en apoyar los motores de la economía sanjuanina: la minería, el apoyo de la crisis hídrica para el desarrollo de la agricultura, modernizar y modificar los sistemas de Aduana y los que tienen que ver para recuperar las exportaciones".

En el plano regional, Bullrich tiene un excelente vínculo con el radical Alfredo Cornejo, quien tiene chances de regresar al Gobierno mendocino. Ante las posibles victorias de ambos, se le consultó a Achem si la gestión de Orrego se vería relegada ante la de su par de la vecina provincia. "No, para nada. Si gana Bullrich, el compromiso con San Juan lo tiene y confiamos en ella. Nosotros necesitamos que se vote por los dos. Vamos a hacer campaña a favor de nuestra boleta, pero es importante que gane JxC".

Achem también calificó de "buen gesto" a las invitaciones que Orrego ha recibido de la gestión uñaquista para encarar la transición en temas puntuales, aunque indicó que "lo que hay que tener claro es de quién es la responsabilidad hasta el 10 de diciembre. Eso no se puede mezclar. Hay obligaciones asumidas por este Gobierno que sabrán de dónde van a venir los fondos". También dijo que la actual administración "es un Gobierno responsable" y que, eventos como la Fiesta del Sol, "la vamos a trabajar en conjunto", dado que "la va a ejecutar Marcelo. Tenemos que saber qué obligaciones han asumido con terceros, el marco jurídico legal y presupuestario y ver qué impronta le damos, en el corto plazo que tenemos".

DEFINICIONES: Emilio Achem Precandidato a senador