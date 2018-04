Equipo. Karen Achilles, segunda desde la izquierda, reemplazará a Luis Eduardo Meglioli en la Secretaría de Cultura del municipio. El intendente Aranda tomó la decisión tras la renuncia del periodista.

El intendente de la Capital, Franco Aranda, decidió ayer que la actual directora de Turismo, Karen Achilles, cubra el cargo de secretario de Cultura, el cual había quedado vacante el viernes tras la renuncia de Luis Eduardo Meglioli.



Si bien Achilles viene del área de Turismo, el jefe comunal resaltó venía realizando algunas tareas de Cultura, a la par de Meglioli, ya que pertenecía a su equipo. Aranda además destacó que la funcionaria es "sumamente planificadora", cosa que "demostró en la organización de la Feria Bicentenaria y el turismo de la cripta y los museos". Además, resaltó que la mujer conoce a los actores de la cultura y remarcó como cualidad su apertura al diálogo y a la convocatoria.



Todo se desencadenó por la renuncia de Meglioli, quien venía ocupando la Secretaría de la Cultura desde poco más de 10 años. No obstante, el jefe comunal le propuso ser asesor municipal, cosa que Meglioli aún no define.



Ahora Achilles liderará el área, que tiene bajo su mando la dirección de Cultura, del Teatro Municipal y de Turismo. El intendente manifestó que aún no tiene definido quien ocupará el lugar que quedó libre en la Dirección de Turismo tras el ascenso de la mujer que es diseñadora industrial.