De cara a la segunda mitad de su mandato, el intendente justicialista de la Capital, Emilio Baistrocchi, mueve piezas, tanto de personal como de estructuras, para fortalecer dos áreas sensibles que tienen llegada directa a los vecinos. En primer lugar, dividirá en dos a la Secretaría de Ambiente y Servicios: una de ellas seguirá con el mismo nombre, a cargo de Darío Molina, y con el refuerzo de subdirecciones, mientras que la otra será la de Empresas Municipales, que era subsecretaría y en la que estará Javier Rodríguez. En segundo término, le dará más volumen a la de Planificación Urbana, la que maneja las obras públicas, dado que le agregará dos subdirecciones. Además, deja su cargo Edgardo Güerci, quien seguirá como asesor externo, y tomará las riendas Cristian Hernández, confirmaron fuentes comunales.

Los retoques se producen luego del resultado de las elecciones legislativas, en la que Juntos por el Cambio (JxC) obtuvo el 56,92 por ciento, mientras que el Frente de Todos (FdT) consiguió el 28,63 por ciento. En la comuna destacaron que los movimientos no obedecen estrictamente a los números, sino a potenciar las áreas de Obras y Servicios para llegar aún más a los vecinos. No obstante, en el municipio no desconocen que pudo haber habido algún mensaje en las urnas, al que también le ponen atención.

Según trascendió, Baistrocchi enviará hoy al Concejo Deliberante las modificaciones al organigrama y sus respectivas estructuras. Si bien hay creación de cargos, en el municipio dijeron que no son muchos y que compensan el gasto en estructura con la eliminación de asesorías y puestos técnicos.

En ese marco, la Secretaría de Ambiente y Servicios hoy tiene unos 2.100 empleados al mando de Javier Rodríguez. El intendente la desglosará en dos. Una continuará llamándose de Ambiente y Servicios, pero será comandada por Darío Molina, quien viene de la Dirección del Eco. Tal secretaría es clave, ya que se encarga de la recolección de los residuos domiciliarios, ramas y hojas de árboles y escombros. Continuará la Dirección de Servicios, aunque también habrá tres subdirectores, dado que se dividirá a la Capital en tres zonas: Norte, Sur y Centro. Las fuentes explicaron que la idea es refuncionalizar el área al darle mayor presencia y "ojos" en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios.

Ambiente y Servicios contenía a la Subsecretaría de Empresas Municipales, la que se eleva a secretaría. Al hacer tal movimiento, la primera se queda con unos 1.200 empleados, de los 2.100 actuales, mientras que la segunda se llevará los restantes 900 trabajadores. Así, las fuentes agregaron que se puede controlar mejorar el sector de servicios, ya que no es lo mismo una plantilla de 2.100 obreros que una de 1.200.

La futura Secretaría de Empresas Municipales tiene bajo su órbita el Estacionamiento Controlado (Eco), la Feria de Capital y Mercado de Abasto, la sala fúnebre y el cementerio. En esa área se producirá un enroque, ya que arribará Rodríguez, quien está en Ambiente y Servicios.

El otro refuerzo será en la Secretaría de Planificación Urbana, ya que se agregarán dos subdirecciones: las de obras civiles y viales y la de obras eléctricas. También hay cambios de fichas. Se va Güerci, quien seguirá ligado a la comuna como asesor, que fue la idea primaria en su momento, según dijeron las fuentes. En su lugar asumirá Hernández, quien venía como director de Obras.

