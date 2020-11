Luego de que el intendente Emilio Baistrocchi anunciara un nuevo estatuto del personal de planta permanente, que reemplazará el Convenio Colectivo de Trabajo de 1995, en el Concejo Deliberante de la Capital están a la espera del proyecto. En la oposición quieren ver los detalles finos de la iniciativa, aunque, por ahora, no hay rechazo. Mariano Domínguez, presidente del bloque Actuar, el cual cuenta con tres miembros y que trabaja a la par con el de Producción y Trabajo y el del PRO, manifestó que "vemos con buenos ojos todo lo que implique actualizar y modernizar el régimen municipal".

El jefe comunal había dicho que el plan consiste en la implementación de ascensos de manera automática, cada seis años, para los agentes efectivos hasta categorías tope en cada uno de los cuatro agrupamientos, además de concursos para el acceso a puestos de mando. Aunque, el año que viene, pondrá en marcha promociones de hasta tres o cuatro rangos para todos aquellos a los que les falten cinco años para jubilarse, mientras que subirán un peldaño en el escalafón los empleados que llevan años de trabajo. No es lo único, ya que también apunta a que empiece a funcionar un mecanismo de ingreso por concurso, aunque dependerá de las vacantes que se generen y de lo que permita la ley de Responsabilidad Fiscal, a la cual está adherida el municipio y que estipula un marco de contención del gasto.

Ariel Palma, presidente del Concejo, explicó que la sesión de mañana es la última, pero destacó que la posibilidad es que la iniciativa sea girada a la Comisión Permanente y, en acuerdo con todos los ediles, se defina su tratamiento en extraordinarias. El objetivo que había revelado Baistrocchi es que el estatuto esté vigente a principios del año que viene para poder lanzar en marzo la primera tanda de ascensos con el personal que esté cerca de jubilarse.

En el Deliberativo, el frente oficialista cuenta con siete votos (cinco peronistas y dos bloquistas) y la oposición tiene cinco miembros (tres de Actuar, uno de Producción y Trabajo y uno del Pro). El escenario muestra cierta paridad, sobre todo si el oficialismo perdiera uno de los suyos, pero, hasta el momento, todos los proyectos relevantes que se han tratado han salido por consenso. Domínguez, de Actuar, resaltó que en la bancada y con sus pares opositores deben revisar la "letra fina" del proyecto antes de definir si lo acompañarán o no, aunque tiró pistas a favor. Es que señaló que la ordenanza que contempla el Convenio Colectivo de Trabajo "claramente necesita ser actualizada". Ricardo Gutiérrez, de Producción y Trabajo, también indicó que tiene que revisar la iniciativa, pero, por lo que ha trascendido, expresó que "sé que no es mala y, generalmente, consensuamos y estamos en sintonía tanto el oficialismo y la oposición". El que no contestó los llamados de este medio fue Gerardo Cáceres, del Pro.

Por su parte, Jorge Godoy, titular del bloque bloquista, aliado de Graciela Caselles, hermana del exintendente Javier Caselles, en cuyo mandato se aprobó el actual Convenio, reconoció el valor simbólico del mismo, pero aclaró que no se guiará por "sentimentalismos", sino por lo que sea beneficioso para el personal.

El que no está de acuerdo con el estatuto es Antonino D"amico, del SUOEM, gremio que impulsó el Convenio, quien resaltó que los ascensos están contemplados, por lo que cuestionó a la gestión de Baistrocchi por no hacer los concursos para que se cumpla el mecanismo.

Definiciones

ARIEL PALMA - Titular del Concejo Deliberante

"El objetivo es tratar el proyecto con todos los concejales, como corresponde, y brindarle el análisis necesario. Hemos venido trabajando en sintonía con la oposición y todas las iniciativas han contado con consenso. Esta beneficia a sectores postergados".

JORGE GODOY - Titular del bloque bloquista

"No he visto el proyecto. Tenemos que analizarlo bien. Si el sistema es en beneficio de los trabajadores, voy a acompañar, sin dudas. El Convenio fue innovador en su momento, así que lo veo con afecto, pero voy a pensar en el bienestar del empleado".

MARIANO DOMÍNGUEZ - Titular del bloque Actuar

"Si bien sabíamos que el Ejecutivo venía trabajando en el tema, aún no he visto el escrito. Si la ordenanza que contempla el Convenio Colectivo de Trabajo no se ha actualizado en todos estos años es porque nunca se han logrado los consensos políticos".

RICARDO GUTIÉRREZ - Bloque Producción y Trabajo

"Creo que el proyecto no es malo, pero lo tengo que estudiar. Uno puede diferir en algunas cosas, pero, hasta acá, las medidas que ha tomado el intendente Baistrocchi son razonables. Por eso, hemos trabajado en sintonía desde la oposición".

Distribución y críticas



De acuerdo a los números del municipio, las cuatro categorías más bajas (de la G a la J) concentran el 72 por ciento del personal de planta permanente de los agrupamientos maestranza, servicios, administrativo y profesional. Por eso, el intendente Emilio Baistrocchi remarcó que "la realidad indica que en estos 25 años, el sistema de ingreso y promociones no se ha aplicado. Y las categorías altas han sido para un sector muy chico. Viendo los datos objetivos, las personas en dichos niveles tienen afiliación a un gremio que fue preponderante en su momento", en referencia al SUOEM. El jefe comunal quiere ascender en 2021 al 90 por ciento del personal.