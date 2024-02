Hace algunos días se desató una pelea entre Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por los fondos de coparticipación. El enfrentamiento escaló de tal manera que los seguidores de ambas partes utilizaron las redes sociales para manifestar su apoyo o repudio. En este caso, un usuario de Twitter editó una foto de una persona con síndrome de Down y colocó la cara de Torres con el fin de que el hashtag #NachitoAbraelGmail se haga tendencia.

Pero no quedó ahí, la polémica se agigantó cuando el propio Presidente le dio "me gusta" a la publicación del usuario @liberaldemieli y retuiteó el posteo. En San Juan, quien salió al cruce y aseguró que lo denunciará fue la exdiputada nacional y referente del Bloquismo, Graciela Caselles, que además defiende enérgicamente la inclusión y la no discriminación a personas con discapacidad junto a su hija que tiene dicha condición.

En diálogo con Radio Sarmiento, la presidente de la Fundación Javier Caselles repudió el accionar del presidente Milei y dijo que "me toca de cerca y lo tomo con bronca y dolor como si estuviese insultando a mi hija". "Volvemos a ser víctimas del atropello y falta de sensibilidad de una persona que demostró una vez cómo trata de forma ofensiva a las personas con síndrome de Down", enfatizó.

También sostuvo que "nos llena de mucha preocupación" el odio que manifiesta en cada accionar. "No dudo en avanzar en una denuncia para frenar esto", indicó. Asimismo dijo que para Milei "parece que está bien burlarnos y discriminarnos". "No se imaginan la indignación que tiene mi hija", recalcó.

Caselles advirtió que se va a reunir con abogados para poder iniciar acciones legales para que "evitar que nos lleven puestos, que es lo que viene haciendo este Presidente".

Finalmente, aseguró que las personas con síndrome de Down son el prototipo de cómo las personas deben ser, "son el ejemplo de los valores humanos que hoy necesita la Argentina para salir adelante".

TORRES CRUZÓ A MILEI POR LA FOTO EN LA QUE SE BURLA DEL SÍNDROME DE DOWN

En el marco de una sesión extraordinaria en la Legislatura chubutense, Torres condenó la burla del Presidente: “¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con síndrome de Down? ¿Qué le puede pasar a una persona para tener tanto odio y resentimiento?”.

“Me generó tanto rechazo ver una cosa así. No porque me lo hayan hecho a mí, yo tengo el cuero duro y estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien, pero eso tiene un componente muy peligroso. ¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto”, cuestionó Torres este martes.

Y sumó en su postura: “Nosotros nos formamos como ciudadanos desde el seno de la familia, entendiendo que lo primero que hay que hacer es respetar al otro, piense igual o no. A mí por lo menos me enseñaron así. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a esas futuras generaciones? A mí no me van a escuchar, nunca jamás insultar al presidente de la Nación, nunca jamás porque yo respeto, no la investidura, respeto a las personas, respeto a los que piensan como yo, respeto a los que me critican, respeto a todos”.

“Esta Argentina no va a salir adelante nunca si creemos que subiendo enemigos imaginarios a un ring y fomentando la violencia, el odio, el desprecio corremos la agenda de los problemas realidad que tiene la Argentina, que son estructurales”, aseguró el gobernador de Chubut.

CUANDO MILEI LE DIJO “MOGÓLICO” A UN ECONOMISTA

Milei, cuando todavía no era presidente, ya había sido repudiado por utilizar el término “mogólico” como insulto para referirse al economista Roberto Cachanosky.

En un video, el actual presidente le dijo “mogólico, imbécil y tarado” al cuestionar su postura en la “batalla cultural”. “Uno tiene que escuchar al pelotudo del dinosaurio, envidioso, resentido, con síndrome de Procusto, decir cómo son o no deben ser las formas, ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? Si vos cuando tuviste todo el aparato a favor en lugar de hacer crecer al liberalismo lo convertiste en una vergüenza, hijo de puta”, declaró el libertario en el controvertido video.

En aquel momento, las imágenes y las palabras de Javier Milei se viralizaron de inmediato en las redes sociales, llegando a ser repudiadas por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra).

“Asdra manifiesta su profundo rechazo al uso de la palabra mogólico como insulto por parte del candidato a presidente por La Libertad Avanza Javier Milei. El término se ha utilizado históricamente en relación a las personas con síndrome de Down y su uso como agravio es discriminatorio”, dijo la asociación.