Aunque el año recién comienza y todavía falta tiempo para tomar las decisiones, en el partido de la estrella ya empezaron las idas y venidas para proponer los postulantes que votará la ciudadanía en octubre. Pero no todo es color de rosa porque el día después de que se conocieran las declaraciones del diputado provincial Andrés Chanampa, quien dijo que "Luis Rueda es el candidato natural del Partido Bloquista", la líder de la fuerza, Graciela Caselles, le salió al cruce al sostener que "es muy buen candidato, pero hay otros dirigentes que también nos enorgullecen".



Caselles se preocupó por aclarar que "Rueda en un excelente dirigente, pero no es el único". En el entorno de la dirigente aclararon que la legisladora no está en contra de la postulación de quien hoy es un estrecho colaborador del gobernador Sergio Uñac, pero creen que es prematuro salir a anunciarlo con tanta anticipación cuando todavía el partido ni siquiera ha tenido la primera reunión política del año.

Precisamente esta noche, a las 21,30, en la histórica sede de la calle Mitre, están citados los miembros del Comité Central para debatir 3 temas (ver aparte), pero el que acapara la mayor atención es cómo va a hacer el bloquismo para definir a qué candidatos impulsará para la próxima contienda electoral. La intención que tienen es consultar a todos los comités departamentales antes de tomar una decisión.



Todo indica que el Partido Bloquista continuará el acuerdo político con el PJ de cara a octubre, una sociedad política que arrancó por primera vez en el 2007, cuando todavía vivía el desaparecido Leopoldo "Polo" Bravo, y que Caselles se ha encargado de mantener hasta ahora, pese a las críticas que ha recibido de sectores opositores,como el que sigue los pasos del exintendente Enrique Conti, ahora vocal de Tribunal de Cuentas.



Pero los dichos de Caselles no fueron las únicas reacciones que generaron las expresiones de Chanampa. El propio Rueda, en declaraciones a Radio Sarmiento, dijo que "no es momento de hablar de candidaturas, recién esta semana empiezan las reuniones y veremos. Hay que escuchar y convocar a todos".



Rueda, un joven dirigente de 35 años, es el actual presidente de la Convención del partido de la estrella, el otro órgano de la conducción partidaria. Es un cargo clave porque es el encargado de definir las políticas de alianzas del PB y de aprobar las listas de candidatos. Por eso el titular del cuerpo es un hombre de estrecha confianza del presidente y, aunque había otros postulantes, Caselles apoyó a Rueda, quien resultó electo en una reunión de octubre del año pasado.



Para las próximas elecciones legislativas, previstas para octubre, los sanjuaninos elegirán 3 diputados nacionales, la mitad de los representantes por San Juan en la Cámara Baja, y los 3 senadores. Y la aspiración en el bloquismo es colocar al menos un dirigente en la lista que encabezará el PJ, como ha venido sucediendo en los últimos comicios.



El propio gobernador y presidente del PJ, Uñac, consultado ayer manifestó que "no es momento de hablar de candidaturas. Se trata de una expresión de un diputado, que es muy respetable".





El próximo 27 de febrero el Partido Bloquista, la fuerza fundada por don Federico Cantoni en 1918, cumplirá 99 años de vida y en la fuerza ya están con los preparativos para la celebración del año que viene, cuando se festejará el centenario del partido de la estrella. En la primera reunión del año del Comité Central, prevista para esta noche a las 21,30, será el primer tema a debatir.



El punto de partida fue la creación de una comisión coordinadora de los festejos, integrada por Mario Gaitán, Domingo Rosas Arnáez, Agustín Salvatierra, Ricardo Alday y Carlos Ciro Maturano, este último el historiador de la fuerza.



Además del centenario, en la agenda de la reunión estará el tema de las legislativas de este año y la definición de un plan de trabajo político para el 2017.

Luis Rueda - Pte. de la Convención



"Si me pusiera a hablar de candidaturas ahora le estaría faltando el respeto a los afiliados de mi partido que me eligieron para llevar adelante estas negociaciones. No es el momento adecuado".