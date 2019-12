"Como no tiene proyectos se ocupa en perjudicarme", disparó el exintendente de Angaco, José Castro, al enterarse del audio que su sucesor Carlos Maza Peze envió a sus dirigentes ante la catarata de críticas que surgieron por el aumento del 50 por ciento en sus sueldos.

Según publicó ayer Diario de Cuyo, en el audio que el jefe comunal difundió por WhatsApp se lo escucha decir: “Castro podría cobrar 20 pesos, pero se robó millones del municipio”. Además, en otro tramo afirma que Castro "está a punto de ir preso por los robos cometidos".

Es por estos dichos que el saliente intendente afirmó hoy que irá a la Justicia. "Lo que diga Maza tendrá que decirlo en la Justicia y con pruebas de las barbaridades que dice. Me tiene sin cuidado, pero no le voy a permitir a alguien que ande por la calle tirando audios descalificando a la gente. Me extraña que si tenía conocimiento de lo que dice en el audio no lo haya denunciado antes, esto de creerse el Batman o el superhéroe es un absurdo", agregó.