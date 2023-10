El presidente de la Unión Cívica Radical local, Eduardo Castro, criticó el encuentro de un sector del radicalismo porteño encabezado por el exsenador Nito Artaza en apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Massa, de Unión por la Patria.

"Esos muchachos no son radicales, que hayan pasado alguna vez por el radicalismo no los hace radicales. Vos pensás que esa es una convocatoria legítima, no lo tienen, no solo no tienen el sello, no tienen la representación y no tienen pertenencia a la Unión Cívica Radical", dijo en Demasiada Información, en radio Sarmiento.

El sanjuanino afirmó que este tipo de encuentros son "propio del tironeo de dos candidatos que no escatiman mentiras, no escatiman transversaciones, en búsqueda justamente de sumar para, digamos, su propio rédito".

Además, dijo que "quieren mostrar alguna cuota y convocatoria que no tienen"

También criticó al expresidente Mauricio Macri. "Abandonó a Patricia Bullrich para hacer acuerdos personales. No es autoridad en el PRO ni en JxC", dijo.