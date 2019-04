Constatación. Personal técnico de OSSE y funcionarios de la Escribanía Mayor de Gobierno visitaron la obra. Las autoridades confeccionaron un acta en la que se constató el retraso que tiene la empresa mendocina Dyga SRL.



Desde la firma Dyga Ingeniería y Obras SRL, que tiene la obra de renovación de cloacas de Caucete, ratificaron lo que indicaron desde el Ejecutivo: que las tareas están demoradas. Si bien se trata de una confirmación que pone en vilo las tareas, porque la administración uñaquista puede llegar a encarar la rescisión del contrato, desde la compañía explicaron que el porcentaje de atraso no es el indicado en la intimación que recibieron el miércoles sino que es mucho menor, de sólo el 6 por ciento. Sobre esa cifra manifestaron que están trabajando intensamente para ponerse al día, lo que esperan que ocurra en unos tres o cuatro meses, según el plan de trabajo. El plazo de regularización de la obra es muy diferente a los 15 días corridos con los que el Gobierno intimó a la firma, periodo que a su vez fue calificado como "imposible" desde la empresa. A su vez, indicaron que harán todo lo posible para llegar a un acuerdo con las autoridades porque tienen intenciones de avanzar y poder finalizar los trabajos.

Quien dio los detalles del avance de la obra fue el ingeniero Juan Carlos Suárez, representante de la firma en la provincia. Las definiciones del profesional se dieron luego de que el gobernador Sergio Uñac criticara a la empresa por las demoras presentadas, al punto que el mandatario aprovechó y dio una clara señal para el resto de las compañías que llevan adelante tareas en la provincia. Uñac sostuvo que "no podemos ni vamos a permitir que las empresas demoren ninguna obra, y mucho menos las que tienen alto impacto social, como las de cloacas, por eso ordené la intimación a la empresa. Tenemos un Estado provincial que cumple en medio de una crisis nacional casi sin precedentes. Necesitamos que los empresarios también hagan lo mismo, si no, el sistema no funciona".

El Ejecutivo, a través de la Asesoría Letrada de Gobierno, que conduce Carlos Lorenzo, intimó el miércoles a la empresa porque la obra, que comenzó en septiembre, debió haber tenido a la fecha un avance del 7,65 por ciento, pero a través de los certificados correspondientes, se constó que la evolución real ha sido del 3,57 por ciento. Por lo que el atraso alcanza el 46,66 por ciento.

Según Suarez, ese porcentaje no es el real porque "en el documento enviado se ha tenido en cuenta el proyecto con el que la empresa ganó la licitación y no el proyecto ejecutivo que OSSE terminó aprobando en marzo". El profesional explicó que éste último tiene modificaciones respecto al proyecto original, como el número real de la población de Caucete, la verificación de niveles del terreno y el cálculo de los caudales finales del sistema cloacal, procesos que demoraron en unos dos meses el plazo de ejecución. Además, dijo que el terreno presentó imprevistos, por lo que tuvieron que realizar tareas para estabilizar la superficie y así poder colocar las cañerías. También apuntó que, si bien hay predisposición por parte de la comuna que conduce el intendente ligado a Cambiemos, Julián Gil, hubo demoras con las habilitaciones. Suarez dijo que "Gil se molestó porque tenemos muchos frentes de trabajo y eso genera problemas, sobre todo en la Diagonal Sarmiento. Pero el pliego nos exige por lo menos cinco frentes. Eso no me lo permitía el municipio". Así y todo, manifestó que la obra presenta un atraso del 6 por ciento y no del 46.

Por otro lado, sostuvo que con los cambios en el proyecto "la obra se elevó un 50 por ciento su valor, pasando de los 204 millones de pesos, con los que se ganó la licitación, a 315 millones a marzo de 2018 y hoy con la suba de precios la obra cuesta 460 millones de pesos".

Tareas. La obra de cloacas plantea excavaciones profundas entre los distintos barrios de Caucete.

Operarios

50 Es la cantidad de trabajadores que la empresa Dyga SRL tiene realizando tareas entre los cinco puntos de ataque para la instalación de nuevas cloacas.

Claves

- Subcontratista

La firma mendocina Dyga contrató el mes pasado a la empresa Orbe Srl para poder avanzar más rápidamente en la instalación de las cloacas en todo el departamento. La obra tiene un plazo de ejecución de 720 días corridos, por lo que debería finalizar en septiembre de 2020.

- Maquinaria

Desde la empresa indicaron que hoy cuentan con 30 camiones y unas 15 máquinas excavadoras trabajando en el departamento. Hay cinco lugares de ejecución: sobre la Diagonal Sarmiento, en los barrio Felipe Cobas e Industrial y en el denominado Área 2. También en la planta procesadora.