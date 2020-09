Luego de que los concejales opositores cauceteros Miguel Caselles y Paola Cepeda confirmaran ayer en sesión que no habrá cambios sobre quien ocupa el cargo en la Secretaria del Bloque del Frente Con Vos, esa decisión va camino a ser discutida en la Justicia. Es que el exintendente Julián Gil había anticipado ese camino en un escrito presentado en el Concejo Deliberante, en el que cuestionaba la medida de sus ediles porque no habían elegido a su hija para ese puesto. En el documento, que firmó como asesor de bloque, el exjefe comunal había indicado que la elección del puesto le correspondía al partido Unidos Triunfaremos y no a los concejales.

Según explicó Caselles, la postura se mantuvo porque "la elección del cargo es facultad de los concejales y esa designación se dio por mayoría", a través de su voto y el de Cepeda. El edil aclaró que el presidente de la bancada, Emanuel Castro, indicó en la sesión de ayer que firmó ese documento junto a Gil porque "quería que quedara plasmado que no estuvo de acuerdo en la elección de la secretaria".

Por otro lado, Caselles indicó que no tiene miedo de que Gil vaya a la Justicia por el conflicto porque "hemos actuado como corresponde y, por eso, estamos tranquilos".