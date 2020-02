A un año y cinco meses desde que se comenzó con la renovación de la red cloacal de Caucete, la empresa que tenía a cargo las tareas dará un paso al costado y le dejará la obra a una firma local. ¿El motivo? La firma mendocina Dyga SRL no cumplió con los plazos y en los últimos meses hubo demoras en los envíos de fondos de Nación. Por eso, desde el Ejecutivo tomaron cartas en el asunto, llegaron a un acuerdo con la firma para que ceda las tareas y establecieron un cambio de financiamiento con Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), por lo que ahora los aportes serán netamente locales. Así, con la obra en manos de una empresa sanjuanina y con desembolsos provinciales, desde el Ejecutivo entienden que se acelerarán los plazos y las tareas se retomarán en la primera quincena de marzo. El anuncio de los cambios los dio ayer el gobernador Sergio Uñac y no fue lo único, ya que confirmó que el IPV construirá un barrio para 471 familias necesitadas de Caucete y que se confeccionará este año el proyecto ejecutivo para la reforma de la Ruta 20, desde Capital al departamento del Este.

Los conflictos con la empresa Dyga comenzaron a principio del año pasado. Al punto de que en marzo, las tareas debieron haber tenido un avance cercano al ocho por ciento y Obras Sanitarias Sociedad del Estado San Juan (OSSE) constató que sólo era del 3,57 por ciento, menos de la mitad. Por eso, la provincia intimó a la firma a que se ponga al día y de no hacerlo la rescindiría el contrato. La empresa cumplió, incorporó personal y amplió los frentes de obra, pero a final de año volvió a demorarse e incluso contrajo deuda con proveedores. Es más, de acuerdo a lo que se estableció en la licitación, la obra tenía un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que debería estar finalizada en septiembre de este año, pero de acuerdo a lo que manifestó Uñac ayer "hoy tiene un avance sólo del 22 por ciento". Además, el mandatario destacó que "habrá celeridad y un cronograma de trabajo coordinado con la municipalidad y OSSE tratando de concluir en el menor término posible una obra que es significativa desde lo ambiental para Caucete y la provincia de San Juan". Según explicó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, la empresa que se hará cargo de las tareas es Senda SRL. Además, aclaró que "no se ha rescindido ni hemos limitado la obra. Hemos logrado que ambas empresas se pongan de acuerdo. Esto no presenta ningún tipo de problema de continuidad. A la empresa le hemos pedido que replantee el plazo de obra para tratar de acelerarlo". Por otro lado, explicó que con Enhosa "acordamos cambiar el financiamiento. Lo vamos a hacer todo con fondos locales y la entidad nacional va a aportar más recursos para la obra de las cloacas de Jáchal".

El traspaso entre las firma se hará en los siguientes días, Senda presentará un plan la semana que viene y la primera quincena de marzo, arrancará la obra.

Respecto a la construcción del barrio, Uñac destacó que "va a permitir relocalizar la totalidad de las familias que viven en los distintos asentamientos de Caucete" (ver localizador). Según la intendenta Romina Rosas, esto es "el asentamiento Belgrano, Los Ramos, Calle Corrientes, Calle Caseros y Pozo los Algarrobos, entre otros". Por su parte, el titular del IPV, Marcelo Yornet, dijo que "todas las familias están censadas, la construcción arrancará en un mes y estimamos que demandará un año". Además indicó que "para que tengan el compromiso y la seguridad de que van a tener una casa, las familias van a comenzar a pagar un cuota simbólica de entre 800 y 1.000 pesos por mes".