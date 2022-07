Luego de que el diputado nacional y líder de Juntos por el Cambio (JxC), Marcelo Orrego, sellara alianzas con heridos del Partido Justicialista de Chimbas, se definieron tres líneas de acción con referentes que vienen trabajando para ser candidatos a intendente. Los representantes los sectores confirmaron que cada uno trabaja por su lado, por lo que se vislumbra una fuerte puja interna, dependiendo del sistema electoral que se imponga en el comicio del año que viene. Incluso, según indicaron los protagonistas, hubo una "bajada de línea" del legislador para que los protagonistas comiencen a desarrollar tareas en conjunto y no se muestran divididos, al punto que se espera una reunión entre todos para las próximas semanas. Así, el escenario actual de la principal alianza opositora muestra a tres patas que buscan hacer pie en un distrito clave: Mauricio Camacho, Carlos Mañé y Mario Torrejón.

La necesidad de contar con un referente de peso en Chimbas radica en la importancia del departamento en la contienda electoral, ya que es el cuarto en cantidad de electores en la provincia, detrás de Rawson, Capital y Rivadavia. Además, es considerado uno de los caballos de batalla del oficialismo, ya que el Frente de Todos, a través del intendente peronista Fabián Gramajo, viene mostrando buena gestión y buenos resultados en las urnas, valores que pueden servir para compensar resultados no tan buenos de otros distritos. Además, como el año que viene Gramajo no puede repetir en el cargo, se abre la puerta a la renovación, por lo que la oposición buscará ganar terreno. En el caso del oficialismo, hay una mujer que pica en punta y un bloquista que tiene ganas de competir (Ver recuadro).

Si bien los dirigentes de JxC reconocen que no es momento de hablar de candidaturas, los tres reconocieron tener intenciones. En esa línea, Camacho dijo que "hay muchos dirigentes y se verá más adelante quién es el que está mejor posicionado", aunque dejó en claro que viene trabajando "hace mucho en el departamento", ya que "es un sueño dirigir los destinos de Chimbas". Sobre la relación entre ellos, el excandidato a intendente indicó que "hay diálogo, pero cada uno viene trabajando por su lado". Es que, Mañé y Torrejón fueron parte del oficialismo y ahora están sumados a JxC.

Por su parte, Mañé, exfuncionario de la gestión uñaquista, quien en 2015 perdió en la interna con Gramajo dentro del frente que lideró el peronismo y en 2019, ya en Cambiemos, cayó ante Camacho, dijo que "todavía no he decidido si voy a ser candidato. No lo descarto". Sostuvo que la relación entre los tres es "muy buena", aunque admitió que "cada uno trabaja por su lado". Mañé viene trabajando con Martín Zuleta, quien tiene un armado político denominado Ciudadano, "un desprendimiento del PJ", indicó este último dirigente.

En el caso de Torrejón, exsecretario de Gobierno en la primera gestión de Gramajo, dijo que va a ser candidato dentro del espacio de Orrego porque es "la opción para tomar el gobierno el año que viene" y que perfila la competencia interna. Además, destacó que "los únicos que estamos trabajando para ser una opción somos Camacho y yo".

Suena la vice del PJ

Si bien la imposibilidad de Gramajo de seguir al frente de la comuna de Chimbas abre la puerta a la renovación dentro de la comuna, hay una figura que suena por sobre el resto para "mantener el proyecto político comunal", indicaron las fuentes. En esa línea, quien aparece es Daniela Rodríguez, actual concejala del municipio. La edil tiene un peso político extra dentro del Frente de Todos y del Partido Justicialista, ya que es la vicepresidenta primera de la principal fuerza política de la provincia. Así, si bien no lo ha manifestado expresamente, Rodríguez ha comenzado a tener más participación en actos públicos acompañando a su marido, el intendente Fabián Gramajo.

Entre las figuras del FdT también suena el diputado bloquista Andrés Chanampa quien ha dicho que quiere ser candidato.