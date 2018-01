Expectativas. El yacimiento ubicado en plena cordillera alberga actualmente estudios para determinar cómo avanzará el proyecto subterráneo.

Tras su freno en 2013, el Gobierno chileno decidió el miércoles la clausura del emprendimiento minero Pascua, el cual se encuentra en su territorio y que junto con Lama, del lado argentino, conforman el proyecto binacional. No obstante, la medida, que implicó también una sanción económica, no impide que se desarrolle un plan alternativo. De hecho, a través de un comunicado, Barrick señaló que está en estudio "una opción subterránea", tal cual ya lo había manifestado en ocasiones anteriores. Inclusive, el ministro de Minería local, Alberto Hensel, expresó que "de ninguna manera invalida la posibilidad de seguir adelante en una reformulación del proyecto para pasar a una mina subterránea". La misma, de concretarse, partiría del sector sanjuanino y se extendería a través de la frontera trasandina para llegar al depósito de Pascua, donde se encuentra el 70 por ciento de la reserva de oro.



El proyecto original de Pascua Lama arrancó en 2004 y contemplaba la extracción del mineral a cielo abierto. Las reservas de oro del emprendimiento son mayores a las de Veladero y el cálculo de la vida útil del yacimiento es también más amplio. En su etapa pico de construcción, llegó a ocupar a 13 mil personas. Pero nueve años después fue paralizado por las autoridades mineras y la Justicia chilena. Luego de corregir el proceso sancionatorio, la Superintendencia de Medio Ambiente del vecino país estableció que en la construcción del emprendimiento se afectó un río con aguas ácidas y hubo afectación en la fauna y la flora, entre otros puntos. En ese marco, determinó la clausura del lado chileno y le fijó una multa equivalente a 11,5 millones de dólares.



En su comunicación oficial, René Muga, director Ejecutivo de Barrick Chile destacó que "es importante recalcar que esta sanción se refiere a eventos del pasado y que actualmente, Pascua Lama está enfocada en el futuro con una perspectiva de sustentabilidad. De hecho, en respuesta a las inquietudes expresadas por las comunidades, la compañía está realizando estudios de optimización del proyecto para evaluar un posible desarrollo subterráneo que reduzca sus impactos ambientales y sociales". Es más, señalan que hubo una reducción de la multa, ya que en 2013 había sido de 16 millones de dólares. Inclusive, en la empresa señalan que la medida apunta a "la clausura de instalaciones" y remarcan que "no altera el plan de estudiar una opción subterránea".



En el Gobierno manifestaron que la idea de Barrick es empezar por Lama con una mina subterránea y a partir de ahí, avanzar hacia Pascua. Es la intención que la empresa ha dado a conocer al Ejecutivo, lo que quedará plasmado a través del estudio de prefactibilidad, sobre el que vienen trabajando y que presentarían este año.

Tras la multa local, Barrick pidió tiempo



Luego de que la gestión uñaquista le impusiera una segunda multa por 104,4 millones de pesos, la empresa Barrick pidió tiempo para analizar la sanción y decidir si la apela o no. En el Gobierno confirmaron el planteo y que el plazo se vencería la semana que viene. El Ejecutivo impuso el castigo económico por los incidentes de septiembre de 2016 y marzo de 2017 en la mina Veladero, en los que hubo fugas de solución cianurada que sobrepasaron el valle de lixiviación, aunque no llegaron a ningún río.