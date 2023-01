Fuentes calificadas indicaron que el Gobierno no destinará ayuda extra a las clínicas y sanatorios privados que vienen incumpliendo con los aumentos salariales fijados en paritaria nacional y que reclama ATSA. El Ejecutivo ya había dispuesto un auxilio para dicho sector de la salud a fines del año pasado, al adelantar el pago que les corresponden a las clínicas por noviembre, disponer de créditos del Banco San Juan con un subsidio en la tasa de 15 puntos y mejorar los valores de las prestaciones que paga la Obra Social Provincia (OSP). No obstante, los directivos de las empresas habían acudido hace ocho días sin ninguna propuesta a la audiencia de conciliación obligatoria con los sindicalistas y tiraron líneas para conseguir una ayuda oficial. Sin embargo, en la gestión uñaquista indicaron que ya hubo un esfuerzo para que enfrentaran la situación. Ayer hubo una reunión con la ministra de Hacienda, Marisa López, y, si bien no trascendieron detalles, es un hecho que el mensaje fue ese. Hoy a las 10.30 es la última audiencia en la Subsecretaría de Trabajo y ATSA ya anunció paro para mañana.