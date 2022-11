Luego del anuncio de un estado de crisis, sanatorios y clínicas privadas llegaron a un acuerdo con los empleados del sector nucleados en la Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). Frente al subsecretario de Trabajo, Jorge Oribe, las 10 entidades más importantes de la provincia (Sanatorio Mayo, Hospital Privado, Cimyn, Instituto de Traumatología, Sanatorio Argentino, Clínica El Castaño, Clínica de la Ciudad, Sanatorio San Juan, Instituto Médico y Clínica Mercedario) se comprometieron a liquidar antes del 30 el 7 por ciento de aumento correspondiente a octubre. Además, se comprometieron en "no llevar adelante ningún tipo de acción que afecte el empleo de ninguno de los trabajadores, ni la calidad en la atención médica". Esto es, según indicó el vocero de las empresas, que no habrá despidos ni suspensiones, por lo que se mantendrán los puestos de trabajo. El anuncio no es menor, ya que, según ATSA, hay entre 3.700 y 4.000 agentes directos. Sobre las próximas subas salariales de diciembre, retroactivo y aguinaldo, las partes acordaron una reunión para el 13 de diciembre, a la espera de que las negociaciones con las obras sociales, para aumentar el costo de las prestaciones, lleguen a buen puerto y permita pagar los salarios actualizados. A su vez, desde el gremio aclararon que, si las clínicas y sanatorios no cumplen con lo pactado, tomarán medidas de fuerza, como la convocatoria a asambleas en los puestos de trabajo, lo que afectaría el servicio.

La crisis económica de las entidades sanitarias salió a la luz luego de que las propias empresas emitieran una solicitada en DIARIO DE CUYO, en la que indicaron que el costo del servicio se incrementó considerablemente en los últimos años, suba que no fue acompañada con el aumento de las prestaciones que pagan las obras sociales. Así, apuntaron principalmente a la Obra Social Provincia (OSP), ya que representa entre el 50, 60 y hasta el 80 por ciento de los recursos totales de las entidades, y también al resto de las obras sociales sindicales y prepagas. En ese marco, en declaraciones a Radio Sarmiento, el titular de la OSP, Miguel Greco, reconoció que "estamos trabajando para trasladar los incrementos y poder estar alineados al cumplimiento de la paritaria que se otorga a nivel nacional. Ahora estamos analizando una propuesta para diciembre" (ver OSP).

Es que, según había indicado el secretario del Colegio Médico, Pablo Flores, se necesitan unos "100 millones de pesos mensuales para empezar a equiparar las cargas". Consultado ayer sobre el pago del 7 por ciento adeudado a los trabajadores, Flores dijo que el mismo ahora insume "unos 5 millones de pesos". A su vez, desde el sector empresario indicaron que esa cifra está disponible con recursos propios, por lo que harán el desembolso en los próximos días. Por otro lado, sobre el aumento salarial previsto para este mes y el que viene, más un retroactivo y el importe que se aplica a aguinaldo, el referente dijo que "es una situación crítica porque implica un aumento del 16 por ciento el mes que viene. Vamos a trabajar con las obras sociales para intentar conseguir nuevos ingresos".

En ese marco, el secretario adjunto de ATSA, Oscar Saffe, dijo que "hemos pedido que los salarios se paguen como corresponde y hemos aceptado que el 7 por ciento se liquide este mes", mientras que "vamos a hacer un seguimiento en cada empresa a fin de asegurar que ningún trabajador se vea afectado".

Aumento

5 Son los millones de pesos estimados que implica dar un aumento del 7 por ciento para todos los trabajadores nucleados en ATSA. Se trata de casi 4.000 empleados.

OSP

Miguel Greco, interventor de la OSP, aseguró que analizan una propuesta de aumento para diciembre sobre el valor de las prestaciones que deben liquidar a las entidades privadas, pero que no saben si llegarán a lo que se solicita desde el sector. El funcionario dijo que "venimos trabajando con las entidades otorgando incrementos acordes a los acuerdos de sanidad nacional. Obviamente que el sector privado de la salud, a raíz de este proceso inflacionario y la escasez de insumos, que impactan sobre todo en nuevas tecnologías y medicamentos, genera que los costos aumenten por arriba de la inflación".