Si bien aseguró que "de aquí a 10 días tendré la decisión tomada", es un hecho que, dentro de ese plazo, Rodolfo Colombo, fundador de Actuar, lanzará su candidatura a intendente de la Capital. Para mostrar fortaleza y sus vínculos directos, puertas adentro y fuera del frente opositor Unidos por San Juan (UxSJ), ex Juntos por el Cambio, se reunió esta semana con figuras nacionales de la talla del postulante a la presidencia del Pro, Horacio Rodríguez Larreta, y del aspirante a la jefatura de Gobierno porteño, el radical Martín Lousteau. El primero de ellos viene compartiendo equipos técnicos con el ex jefe de Anses San Juan, dado que no sólo apunta a pegarse a la imagen de Larreta, sino también a tratar de adecuar la gestión de Ciudad de Buenos Aires a su proyecto capitalino.

Capital será el escenario de una batalla crucial, en la que no sólo estará en juego la Intendencia, sino también su impacto en el resultado provincial. El intendente justicialista Emilio Baistrocchi va por la reelección y está poniendo todo en gestión y obra pública para retener el municipio. Dentro del frente oficialista San Juan por Todos (SJxT), tendrá como rivales internos a los peronistas Carlos Lorenzo y Leonardo Gioja y la bloquista Graciela Caselles. Todos ellos acumularán sus votos, los que quedarán para el primero de la coalición, cuyo total servirá para competir con el rival de UxSJ, que puede utilizar el mismo mecanismo de tributación con el nuevo esquema electoral.

En ese marco, Colombo es el de mayor instalación en la oposición e irá por su quinto intento en la Capital. Con su partido Actuar, forjó sociedad con el Pro y aceitó lazos a nivel nacional, con Rodríguez Larreta como referencia, además de sus vínculos con figuras de la UCR nacional, con Lousteau a la cabeza. Hay intereses mutuos, ya que al macrismo le interesa, como es lógico, conquistar las capitales de provincia. El actuarista está encolumnado bajo la candidatura a Gobernador del diputado nacional Marcelo Orrego, quien asoma con un buen caudal electoral en Capital, el cual puede derramar hacia el ex jefe de Anses y perforar el techo que vienen señalando algunos sondeos. De hecho, Colombo y sus huestes vienen impulsando la participación de distintas listas para que todas empujen los números hacia arriba.

Así, la diputada nacional Susana Laciar salió a la cancha en Capital. Se trata de una mujer que tuvo exposición en la campaña legislativa 2021, ligada a Orrego y el senador Roberto Basualdo, por lo que se verá si el arrastre del santaluceño, en realidad, la termina beneficiando a ella. En el universo opositor de UxSJ, Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, ha manifestado que "hoy soy candidato a intendente", aunque no descartó otro lugar, dependiendo de la estrategia del frente electoral, mientras que el presidente de la UCR, Eduardo Castro, confirmó la postulación de Martín Sassul. Bajo la candidatura a gobernador de Marcelo Arancibia, Belén Varela, de Republicanos Unidos y una de las exponentes del grupo de autoconvocados, también está en carrera, más los que surjan de otras líneas, como la del liberal Sergio Vallejos, que también va por el máximo cargo provincial en la alianza opositora.

La oleada de rechazo al Gobierno nacional puede tener su influencia en suelo capitalino y, por ende, el alineamiento a un presidenciable como Larreta puede ser otro punto a favor de Colombo, quien resaltó que "el país está en juego frente al kirchnerismo y San Juan y Capital no son la excepción".

Definiciones

Colombo dijo que tanto a Rodríguez Larreta como a Lousteau le manifestaron que "les encantaría que tomemos la decisión de ir por la Capital. Saben que nos hemos preparado como nadie para gobernarla. Su invitación la siento como un gesto muy grande".