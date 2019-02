Tras conocerse los números reflejados tras el uso del nuevo mecanismo de coparticipación, el reparto de fondos de la provincia a los municipios, que arrojó un aumento de sólo el 56% para Capital, una cifra bastante inferior a la del resto de los departamentos, dio su opinión el precandidato a Intendente por Cambiemos en el departamento, Rodolfo Colombo. “El oficialismo menospreció el vecino de la Capital”, aseguró.

“Nos duele que Capital sea la que menos recibió. Para los vecinos esto es menos obras, el actual I Intendente -Franco Aranda- ya se endeudó y es por esta realidad y que si avanza se volverá a endeudar. Hay que tener en cuenta además que, Capital es el departamento que recibe más gente. Hay que darles servicios a todas las personas que pasan por el departamento”, afirmó Colombo.

Y agregó: “Trataremos de avanzar y mejorar este tema. Hablamos con Orrego para proponer un cambio en el sistema de coparticipación el año que viene y hemos sido escuchados”.

Por otra parte, sostuvo que “no entiendo los argumentos. No sé si es que dan por perdida una elección y quieren menoscabar el presupuesto que maneje el futuro Intendente. Es un error terrible porque esto no es para nadie en particular. El oficialismo menospreció al vecino de la Capital”.

Cabe recordar que en el debut de la Ley de Coparticipación, todos los municipios salieron beneficiados, porque el aumento fue del 104% en promedio general, cifra que está muy por encima de la inflación registrada en el último año.

De hecho, incluso Capital, que tuvo el 56%, superó ese índice. Sin embargo, quedó muy por debajo de otros departamentos, como es el caso de Ullum, por ejemplo, que tuvo el 214%.