Acuerdo. El Gobierno llegó a un arreglo salarial con los gremios docentes y quedaron en reunirse el 27 de este mes para revisar el nivel inflacionario.

El Indec reveló que la inflación de mayo fue del 3,1 por ciento, por lo que la suba del índice de precios en el año llego al 19,2. Los gremios docentes habían hecho punta en la negociación salarial con el Gobierno y habían acordado un aumento del 27 por ciento en tres tramos: 15 desde marzo a agosto, otros 7 puntos hasta octubre y 5 más en noviembre, más cláusula gatillo si la escalada inflacionaria supera lo pactado. Como lo acumulado a mayo sobrepasó el primer tramo, los sindicatos le pedirán al Ejecutivo en la reunión que tendrán el 27 de este mes que adelante a julio el 7 por ciento, así lo revelaron Roberto Rosa, de UDA, y Daniel Quiroga, de AMET. Desde UDAP no contestaron los llamados de este medio, pero fuentes calificadas señalaron que irán en la misma sintonía, ya que el planteo no es nuevo. Ante la consulta, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, dijo que las entidades no le han adelantado nada, por lo que no quiso anticiparse al encuentro.



En base a lo que se había dado a conocer tras el arreglo salarial, el 27 de este mes se reunirán para ver si existe la posibilidad de adelantar el segundo tramo, de acuerdo al nivel de inflación y las posibilidades financieras de la provincia.